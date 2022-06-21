Кубраков: сегодня молодёжь не понимает, как в годы войны могли просто взять и уничтожить людей. Ни за что

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Нам помнить о том, что произошло в годы Великой Отечественной войны, сегодня просто необходимо, потому что память – это самое главное. А самое главное – мы должны сказать спасибо тем людям, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. Ведь они за то, чтобы мы с вами сегодня жили под мирным небом, отдали самое дорогое – свою жизнь. Многие сегодня, к сожалению, этого не понимают и забывают. Особенно молодежь, которая появилась на свет уже в годы, когда на земле были мир и порядок, стабильность. Они просто не могут представить, что такое могло быть, что могли просто взять и уничтожить людей. Ни за что.