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Кубраков: сегодня молодёжь не понимает, как в годы войны могли просто взять и уничтожить людей. Ни за что

21 июня 2022 20:34
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Новости Беларуси. Беларусь помнит каждый подвиг, каждого героя, каждого солдата. Накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны белорусские милиционеры отдали дань уважения защитникам родной земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кубраков: сегодня молодёжь не понимает, как в годы войны могли просто взять и уничтожить людей. Ни за что-1

Первая точка маршрута-реквиема – деревня Хутор Светлогорского района. В июне 1943-го от рук фашистских карателей здесь погибло около сотни мирных жителей. О зверской трагедии сегодня напоминает монумент, отреставрированный по инициативе и при поддержке сотрудников органов внутренних дел.

Кубраков: сегодня молодёжь не понимает, как в годы войны могли просто взять и уничтожить людей. Ни за что-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Нам помнить о том, что произошло в годы Великой Отечественной войны, сегодня просто необходимо, потому что память – это самое главное. А самое главное – мы должны сказать спасибо тем людям, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. Ведь они за то, чтобы мы с вами сегодня жили под мирным небом, отдали самое дорогое – свою жизнь. Многие сегодня, к сожалению, этого не понимают и забывают. Особенно молодежь, которая появилась на свет уже в годы, когда на земле были мир и порядок, стабильность. Они просто не могут представить, что такое могло быть, что могли просто взять и уничтожить людей. Ни за что.

Кубраков: сегодня молодёжь не понимает, как в годы войны могли просто взять и уничтожить людей. Ни за что-7

Всему миру известны события и на этой выжженной светлогорской земле. Деревня Ола. В январе 1944-го жизни двух тысяч мирных жителей оборвались от немецкого свинца и огня. В Беларуси нет семьи, в которую те страшные дни не принесли боль и утрату, нет уголка, которого бы не коснулась война.

# Великая Отечественная война # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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