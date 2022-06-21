Кубраков: сегодня молодёжь не понимает, как в годы войны могли просто взять и уничтожить людей. Ни за что
Новости Беларуси. Беларусь помнит каждый подвиг, каждого героя, каждого солдата. Накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны белорусские милиционеры отдали дань уважения защитникам родной земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первая точка маршрута-реквиема – деревня Хутор Светлогорского района. В июне 1943-го от рук фашистских карателей здесь погибло около сотни мирных жителей. О зверской трагедии сегодня напоминает монумент, отреставрированный по инициативе и при поддержке сотрудников органов внутренних дел.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Нам помнить о том, что произошло в годы Великой Отечественной войны, сегодня просто необходимо, потому что память – это самое главное. А самое главное – мы должны сказать спасибо тем людям, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. Ведь они за то, чтобы мы с вами сегодня жили под мирным небом, отдали самое дорогое – свою жизнь. Многие сегодня, к сожалению, этого не понимают и забывают. Особенно молодежь, которая появилась на свет уже в годы, когда на земле были мир и порядок, стабильность. Они просто не могут представить, что такое могло быть, что могли просто взять и уничтожить людей. Ни за что.
Всему миру известны события и на этой выжженной светлогорской земле. Деревня Ола. В январе 1944-го жизни двух тысяч мирных жителей оборвались от немецкого свинца и огня. В Беларуси нет семьи, в которую те страшные дни не принесли боль и утрату, нет уголка, которого бы не коснулась война.