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Telegraph: десант Британии и Франции завершил подготовку к миссии в Украине

27 февраля 2026 10:59
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Telegraph: десант Британии и Франции завершил подготовку к миссии в Украине-0

Английские и французские десантники окончили подготовку к возможной отправке в Украину в рамках миротворческой миссии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

Более 600 военнослужащих Британии и Франции провели учения, отрабатывая сценарии высадки в Украине.

«Британские и французские десантники уже завершили последние приготовления перед возможной миротворческой миссией на Украине», – говорится в материале.

Ранее лидеры стран «коалиции желающих» подтвердили свое намерение направить войска в качестве гарантии безопасности. При этом МИД РФ заявил, что Москва не согласится на размещение сил НАТО на территории Украины.

Фото: pixabay

# Международная политика # Армия

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