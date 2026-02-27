Telegraph: десант Британии и Франции завершил подготовку к миссии в Украине

Английские и французские десантники окончили подготовку к возможной отправке в Украину в рамках миротворческой миссии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

Более 600 военнослужащих Британии и Франции провели учения, отрабатывая сценарии высадки в Украине.

«Британские и французские десантники уже завершили последние приготовления перед возможной миротворческой миссией на Украине», – говорится в материале.

Ранее лидеры стран «коалиции желающих» подтвердили свое намерение направить войска в качестве гарантии безопасности. При этом МИД РФ заявил, что Москва не согласится на размещение сил НАТО на территории Украины.

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