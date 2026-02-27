Президент Украины Владимир Зеленский признался, что мало времени проводит с детьми из-за работы. Об этом пишет РИА Новости.

«Во время конфликта я был не самым лучшим отцом, поскольку у меня нет времени на своих детей», – сообщил он в интервью Sky News.

Зеленский также заявил, что его нахождение у власти плохо влияет на семейную жизнь.

При этом выборы на Украине должны были состояться в марте 2024 года, но их отменили. Срок полномочий Зеленского истек в мае прошлого года, но официальный Киев считает его легитимным.

Лидер же России, Владимир Путин, называет украинское правительство нелегитимным. Он заявляет, что переговоры с Киевом возможны, но документы может подписать только официальный уполномоченный представитель.

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