Наука в Беларуси: «Что происходит»

Новости Беларуси. О белорусской науке говорили во время ток-шоу «Что происходит». Как новые разработки и технологии внедряют в разные сферы жизни? Умеем ли мы их применять, продвигать и зарабатывать на них? И с какими проблемными моментами приходится сталкиваться учёным?

Сергей Красный: «Мы каждому человеку, зная его генетические мутации, можем подобрать абсолютно точно лечение»

Батюков: «Пластическая хирургия – штучная специальность. К нам приезжают к конкретному специалисту»

«Чиновники некоторых уровней мешают и учёным внедрить их великолепные изобретения, и мешают практикам сделать это экспортным товаром»

«Готовим направить Президенту уникальную систему, которая в Беларуси у нас не работала»: у учёных есть предложения, как аккумулировать энергию БелАЭС

Юрий Гигиняк об Антарктиде: «Запасы, которые там обнаружены – нефти, алмазов, золота – пройдёт 40 лет и это всё начнёт добываться»

Марзалюк о внедрении разработок учёных в производство: «Усё залежыць ад таго, хто кіруе, наколькі ён зацікаўлены»

Владимир Нистюк: «Вдруг Мингорисполком изменил своё решение. И проект, утверждённый Президентом, застыл и инвестор стоит. 35 миллионов долларов»

«Вучоны павінен мець права на рызыку, ён павінен займацца навукай. Вучоны – не заўсёды мэнэджэр»

Валерий Гончаров о белорусской науке: «Наша, может быть, «фишка» – в мульти- и в междисциплинарности»

«Нет денежных средств – дали грамоту. Невозможно дать грамоту – пожали руку»: Сергей Дубовик о том, как поощрять учёных