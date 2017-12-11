«Нет денежных средств – дали грамоту. Невозможно дать грамоту – пожали руку»: Сергей Дубовик о том, как поощрять учёных

Новости Беларуси. О белорусской науке и применении разработок учёных говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Если Вам надо было бы писать критическую статью в ожидании съезда учёных, от чего бы Вы хотели предостеречь? Что не должно произойти?

Сергей Дубовик, главный редактор газеты «Навука»:

Конечно же, от тех ошибок, которые уже были сделаны раньше. В частности, я бы хотел лично обратить внимание на определённую систему поощрений, которая, в принципе, существует. У нас учёные регулярно получают ордена, медали, грамоты. Но я хотел бы, чтобы она была расширена усилиями учёных, чтобы на местах тоже была эта система в институтах.

Есть какие-то денежные средства, есть за что – пожалуйста, поощрили.

Нет денежных средств – дали грамоту. Невозможно дать грамоту – пожали руку, но чтобы человек был заметен, чтобы его труд был виден. Как я вижу результат съезда, как медийщик, как журналист – я бы хотел, чтобы общество узнало больше о науке и поняло широту охвата. Ведь наука окружает нас везде: новые автобусы – это наука, наша вкусная еда – белорусская наука, чистая вода – это всё наука, достижения учёных.