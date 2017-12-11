Батюков: «Пластическая хирургия – штучная специальность. К нам приезжают к конкретному специалисту»

Новости Беларуси. О белорусской науке и применении разработок учёных говорили во время ток-шоу «Что происходит».
Егор Хрусталёв, ведущий:
В Беларусь приезжают из разных стран Европы для того, чтобы делать пластические операции. О каком влиянии науки в этой сфере деятельности можно говорить?
Дмитрий Батюков, пластический хирург, врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук:
Естественно, мы стараемся посещать все мероприятия научные, практические более, которые происходят в мире, для того, чтобы идти в ногу со временем. Важным достижением в последнее время является, вообще, признание нашей специальности в Беларуси.
Сейчас есть кафедра, которая занимается подготовкой специалистов.
И это имеет важное значение. Сейчас нашей задачей является качественная подготовка, то есть, учёт того опыта, который есть в мире, для того, чтобы мы готовили кадры.
Егор Хрусталёв:
К нам приезжают из-за дешевизны? Или, действительно, у нас многие операции даже дороже, но приезжают из-за квалификации?
Дмитрий Батюков:
Пластическая хирургия – штучная специальность. Нельзя говорить о системе, где мощная пластическая хирургия в какой-то стране.
К нам приезжают к конкретному специалисту.
И цены могут быть разными. В общем, в среднем, цены ниже, чем в каких-то зарубежных странах. Однако, на некоторые операции они могут быть достаточно высокими, в том числе, мировыми.