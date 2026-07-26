Стала гендиректром за 2 минуты! Как привлечь молодежь в сельское хозяйство? Интервью с Екатериной Заровской

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья нового выпуска – гендиректор агрокомбината «Заря» Екатерина Заровская. Хотела быть следователем – что послужило триггером?

Екатерина Заровская, генеральный директор агрокомбината «Заря»:

После школы поступила в Белорусский институт правоведения на юриста, потому что хотела быть следователем. Закончила Белорусский институт правоведения с отличием. В институте просили остаться преподавателем. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А какая специализация? Уголовное право? Екатерина Заровская:

Международное. В то время было очень интересное направление. Развивались международные связи в Беларуси. Россия выходила тогда. Модно, интересно. Но поняла, что, наверное, не мое. Преподавательское – точно не мое. Нервы не те. Александр Осенко:

Вы хотели быть следователем. С какого времени? Девочка и хочет быть следователем. Что послужило для этого триггером? Екатерина Заровская:

Скорее всего, папа. Потому что папа ушел с должности в звании майора. Я всегда на всех мероприятиях, которые проводились милицейские, участвовала. Меня всегда с собой везде брали, меня всегда с собой возили на все парады. Я всегда участвовала во всех школьных мероприятиях, особенно старшие классы по туристическим, патриотическим направлениям. Везде была командиром. Нет ничего невозможного. Откуда такой принцип по жизни?

Александр Осенко:

Откуда принцип «нет ничего невозможного»? Это опыт? Екатерина Заровская:

Я на предприятие пришла очень рано и пришла сразу юристом работать, потому что в то время молодые специалисты, молодежь без опыта, без работы – сложно было устроиться куда-то на хорошо оплачиваемую работу. Пришла на прием к руководителю. Тогда руководителем предприятия был Леонид Сергеевич. Он уже отработал больше 25 лет. Это мы с ним уже еще, наверное, лет 10 отработали. И потом его не стало. А так он уже был опытный руководитель. Уже «Заря» таким предприятиям, которое звучало, занимало определенные места. Уже были некоторые направления и в мясопереработке, и свинокомплекс был свой, и птица – небольшая площадка. Основная идея, которой сегодня и я придерживаюсь, и дальше нужно это направление развивать. И сегодня оно дает и показывает свой результат – предприятие с замкнутым циклом. Леонид Сергеевич для меня стал своеобразным показателем, ориентиром для жизни, направляя меня во все, куда только можно. Что бы ни получилось, как бы ни получилось, всегда была фраза: иди, не с первого раза, получится второго раза, не с третьего, получится с четвертого. Путь от юриста до руководителя предприятия. Стала главой агрокомбината за 2 минуты!

Александр Осенко:

От того момента, как вы переступили порог предприятия юрисконсультом до сегодняшнего дня, какой у вас трудовой стаж? Екатерина Заровская:

17 лет. Александр Осенко:

И 8 вы уже руководитель. Екатерина Заровская:

Это было очень быстро, и шаг такой, даже необдуманный. Александр Осенко:

Долго думали, когда вам предложили?

Екатерина Заровская:

Да, ровно 2 минуты. Мне не предложили, меня поставили перед фактом: ты через две минуты руководитель. У нас устроено на предприятии так, что генерального директора назначает наблюдательный совет. Наблюдательный совет – это состав учредителей общества, то есть акционеров общества, которые назначают сегодня руководящие должности. Я была на тот момент первым заместителем генерального директора. Леонид Сергеевич был председателем наблюдательного совета. Мы сидели в отдельных кабинетах. Он тихонечко нажимает внутренний телефон и говорит так тихо, шепотом: зайди. Я думаю, ну все, если Леонид Сергеевич сказал тихо, шепотом, жди, Екатерина, беды. Думаю, надо зайти красиво. Захожу, Леонид Сергеевич сидит – ручка, белый лист бумаги – пиши. Я думаю, ну все, наверное, это последнее мое заявление. Говорю, что-то случилось? Он говорит: почему сразу что-то случилось? У тебя сегодня праздник. Я говорю, у меня праздник? У меня каждый день праздник. Говорит, нет, ты с сегодняшнего дня генеральный директор. Я говорю, а подумать есть время? Он говорит: да, две минуты. Я говорю, почему две минуты? Потому что, говорит, наблюдательный совет уже собрался, все проголосовали за, возражающих нет. Самое главное, самое ответственное на тот момент было не упасть после такого руководителя, потому что на предприятии я третий руководитель, за все время существования (в следующем году у нас 70 лет). Ну и начала с земли. Самое главное сегодня для предприятия – это земля. Александр Осенко:

Расширение масштабов? Екатерина Заровская:

Да, расширение земли, присоединение земельных участков. На сегодня это уже составляет 16 тысяч гектаров Могилевского, Чаусского районов. После указа Президента будет и Дрибинский район. Поэтому начали развиваться путем присоединения именно земли. Потому что основное богатство, основная стабильность сегодня – это то, что дает земля. Александр Осенко:

Насколько приросли? Екатерина Заровская:

Увеличили земельную площадь в два раза. Я бы еще немножко бы, тысяч пять присоединила бы. На юрфаке не обучают земледелию. Откуда такие познания в сфере, которые удивили даже Президента

Александр Осенко:

На юридическом факультете не обучают земледелию. Откуда таких глубокие познания? Вы даже нашего Президента удивили, когда он вас посещал. Екатерина Заровская:

Моя трудовая деятельность в должности генерального директора начиналась со звонка в 6 утра: ты должна увидеть росу, ты должна увидеть, как вышли люди в поле, ты должна увидеть, как работает плуг и все остальное. И каждый день в течение двух лет мы с ним в 6 утра, в 8 часов вечера ты должна увидеть закат, как уезжает последний комбайн с поля. Сейчас привычка увидеть рассвет и проводить закат осталась. Александр Осенко:

Он очень мудрый руководитель. Он вас водил за руку два года, чтобы передать свои навыки и опыт. Агроном не может научиться работать, сидя в кабинете! Вы удивитесь, когда узнаете, на чем Екатерина Заровская передвигается по полю