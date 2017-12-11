Сергей Красный: «Мы каждому человеку, зная его генетические мутации, можем подобрать абсолютно точно лечение»

Новости Беларуси. О белорусской науке и применении разработок учёных говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Часто говорили о том, что именно в белорусской медицинской науке происходит определённые шаги в борьбе с самой страшной болезнью – раком. Как обстоят дела?

Сергей Красный, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, член-корреспондент НАН Беларуси:

Дела обстоят значительно лучше, чем ещё 15-20 лет назад. Во-первых, мы произнесли само слово «рак», которое раньше ещё было запрещено, вообще, для употребления. В последние годы резко изменилась оснащённость нашей онкологической службы, а, соответственно, и наши возможности в научных исследованиях. Среди этих исследований я бы отметил, в первую очередь, разработку программ скрининга злокачественных новообразований, которые при минимальных вложениях дают максимальный эффект.

Связанная с этим разработка минимально инвазивных вмешательств.

Незачем делать огромные операции, если мы выявили опухоль, которая полсантиметра или сантиметр в диаметре. Мы можем эндоскопически её удалить, и человек уже через несколько дней здоров.

Егор Хрусталёв:

Можно говорить, что это – чисто белорусские достижения?

Сергей Красный:

Конечно, нет. Мы просто идём в ногу с мировой наукой в этом направлении. Но здесь я ещё бы хотел отметить исследования, которые проводятся для тех, кто выявляется уже в запущенной стадии. Это, в первую очередь, молекулярно-генетические исследования.

Сегодня мы переходим от эпохи так называемой доказательной медицины к эпохе персонифицированной.

То есть, мы каждому человеку, зная его генетические мутации, мутации в опухоли, можем подобрать абсолютно точно лечение, которое будет эффективно именно для него.