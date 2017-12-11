«Вучоны павінен мець права на рызыку, ён павінен займацца навукай. Вучоны – не заўсёды мэнэджэр»

Новости Беларуси. О белорусской науке и применении разработок учёных говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Вадим Лакиза, заместитель директора Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук:

Ўсё-такі, навука не павінна замыкацца толькі на нашу краіну, мы экспартанакіраваная краіна, мы павінны працаваць для таго, каб прадаць гэта за мяжу. І часам у такія моманты мяне здзіўляе, што мы толькі ў рамках дзяржаўнай праграмы… Мы не павінны для сябе. Мы – вялікая краіна…

Яшчэ вельмі важны момант: вучоны – гэта творчы чалавек.

Ён павінен мець права на рызыку, ён павінен займацца навукай. А вучоны – не заўсёды мэнэджэр. І гэта і на I з’езде гаварылася, і на V Усебеларускім народным сходзе пра гэта казалася – каб у вучонага было права на рызыку. Гэта – праблема. Праблему гэтую трэба падымаць і не заганяць толькі на ўкараненне.