Прямой эфир

«Вучоны павінен мець права на рызыку, ён павінен займацца навукай. Вучоны – не заўсёды мэнэджэр»

11 декабря 2017 16:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О белорусской науке и применении разработок учёных говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Вадим Лакиза, заместитель директора Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук:
Ўсё-такі, навука не павінна замыкацца толькі на нашу краіну, мы экспартанакіраваная краіна, мы павінны працаваць для таго, каб прадаць гэта за мяжу. І часам у такія моманты мяне здзіўляе, што мы толькі ў рамках дзяржаўнай праграмы… Мы не павінны для сябе. Мы – вялікая краіна…

Яшчэ вельмі важны момант: вучоны – гэта творчы чалавек.

Ён павінен мець права на рызыку, ён павінен займацца навукай. А вучоны – не заўсёды мэнэджэр. І гэта і на I з’езде гаварылася, і на V Усебеларускім народным сходзе пра гэта казалася – каб у вучонага было права на рызыку. Гэта – праблема. Праблему гэтую трэба падымаць і не заганяць толькі на ўкараненне.

Наука в Беларуси: «Что происходит»

# общество # Белорусская наука # Вадим Лакиза

Другие новости рубрики

Все новости
Присоединение Новодворцев и пешеходная улица по типу Арбата: что будет в новом генплане Слуцка
11 декабря 2017 15:44

Присоединение Новодворцев и пешеходная улица по типу Арбата: что будет в новом генплане Слуцка

Энергоснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Беларуси
11 декабря 2017 13:48

Энергоснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Беларуси

Прощание с актером Иваном Мацкевичем пройдет 12 декабря
11 декабря 2017 10:15

Прощание с актером Иваном Мацкевичем пройдет 12 декабря