Жилье, зарплата, бонусы: узнали, что предлагают молодым специалистам в агрокомбинате «Заря»

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Как вы, будучи генеральным директором, относитесь к молодым специалистам? Где вы ищите себе кадры? Целевики есть у вас?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – Екатерина Заровская, гендиректор агрокомбината «Заря».

Екатерина Заровская, генеральный директор агрокомбината «Заря»:

Очень много, я очень люблю молодых специалистов. Я к ним отношусь как к пластилину. Из них можно что-то слепить. Целевиков очень много. Мы работаем с различными учреждениями образования. Я не делю на должности, на пол, на специальности, не делю учебные заведения – ниже, выше. Я стараюсь исходить из того, что каждому нужно дать шанс, каждый должен попробовать, каждый должен определиться. Мы работаем и с горецкой академией, и с университетом продовольствия, и с минскими вузами, и с Климовичами, и с Витебском. Поэтому на сегодняшний день я леплю из них будущих специалистов, будущее нашей страны, будущее сельского хозяйства.

Александр Осенко:

Какие социальные бонусы у вас для привлечения молодых специалистов?

Екатерина Заровская:

Сегодня жилье уже, наверное, не первое для молодых специалистов имеет значение. Сегодня все-таки заработная плата. И гибкий график труда. Сельское хозяйство, понятно, что это сложный процесс, что это процесс, где сегодня нет перерывов, есть технология, ее нужно выполнять, есть сезон. Но руководитель сегодня и специалисты, которые имеют немного больше опыта в работе, в сельском хозяйстве, наверное, их основная задача – сделать так, чтобы облегчить труд, минимизировать человеческое участие и практически автоматизировать все.

Александр Осенко:

А с жильем как?

Екатерина Заровская:

Жилье строим, два года назад предприятие построило многоквартирный жилой дом, это было пробное строительство. Он полностью электрический. Это однокомнатные, двухкомнатные квартиры. 24 квартиры. Трехэтажный дом двухподъездный. Целевиков очень много. У меня работают 55 молодых специалистов разных отраслей, начиная от средних учебных заведений до высших.

Александр Осенко:

А какая средняя заработная плата?

Екатерина Заровская:

Средняя зарплата по хозяйству, по предприятию – 2280 белорусских рублей. У молодых специалистов на сегодняшний день около полутора тысяч. Но для них социальные льготы, в плане подоходного налога, мы возмещаем стоимость аренды за жилье.