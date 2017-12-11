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  • «Готовим направить Президенту уникальную систему, которая в Беларуси у нас не работала»: у учёных есть предложения, как аккумулировать энергию БелАЭС

«Готовим направить Президенту уникальную систему, которая в Беларуси у нас не работала»: у учёных есть предложения, как аккумулировать энергию БелАЭС

11 декабря 2017 15:01
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Новости Беларуси. О белорусской науке и применении разработок учёных говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Владимир Нистюк, исполнительный директор ассоциации «Возобновляемая энергетика»:
Сегодня мы вместе с учёными – и Академии наук, и с отраслевой наукой, и с ВУЗовской наукой – сегодня готовим направить Президенту (мы считаем, что, наверное, это надо отправлять в первоисточник) новую совершенно, уникальную систему, которая в Беларуси у нас не работала.

Она будет называться «Кластерная аккумулирующая система баланса энергетики».

Она очень важна, потому что приближение пуска атомной станции сегодня вызывает различного рода проблемы, кривотолки – что мы будем делать с таким объёмом энергии. У нас есть предложения такие, которые мы вместе с учёными…

Егор Хрусталёв, ведущий:
Как её использовать?

Владимир Нистюк:
Как эту энергию аккумулировать, прежде всего, потому что это сегодня – одна из ключевых задач. Если большой объём энергии пустить сегодня в наши сети, то это будет большая проблема. Если мы научимся аккумулировать и правильно расходовать эту энергию…

Егор Хрусталёв:
Правильно сберечь?

Владимир Нистюк:
Правильно сберечь. Это очень важно.

Наука в Беларуси: «Что происходит»

# Экономика # АЭС в Беларуси # Владимир Нистюк

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