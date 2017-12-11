Валерий Гончаров о белорусской науке: «Наша, может быть, «фишка» – в мульти- и в междисциплинарности»

Новости Беларуси. О белорусской науке и применении разработок учёных говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Валерий Гончаров, директор Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси:

По внедрению. Если предельно загрубить ситуацию, производство хочет технологию здесь и сейчас «под ключ». И, желательно, бесплатно. Наука говорит: дайте время на исследования, адаптацию тех разработок, которые у нас имеются. И в этом логическое есть, скажем так, сопротивление. Тем не менее, и Академия наук, и ВУЗовская наука активно сотрудничают с органами госуправления, с министерством промышленности, например, у нас очень тесные контакты. То есть, на самом деле, проблема преодолима.

Важнее движение навстречу друг другу.

По поводу широкого фронта исследований. Да, можно спорить. Беларусь – страна достаточно компактная. Если сравнивать удельные расходы, скажем, те, что выражаются в наукоёмкости валового внутреннего продукта, или в расчёте на одного исследователя – да, мы не в составе мировых лидеров.

С другой стороны, можно ли было предсказать 20 лет назад, где случится прорыв?

И, в этом смысле, наличие широкого круга академических исследований, ВУЗов, создаёт возможность. Во-вторых, я считаю, что наша, белорусская, может быть, «фишка» – в мультидисциплинарности, в междисциплинарности. И, скажем, Академия наук целевым образом формирует программы так, чтобы у нас наибольшая была зона контактов учёных различных дисциплин. Чтобы попасть в космос, нужно иметь множество технологий: и био-, и медицину, и нанотехнологии, и прочее. То есть, движение вперёд, получение прорывов требует академизма в исследованиях.