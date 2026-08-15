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Новости по тегу #Вадим Лакиза

15 августа в Беларуси отмечают День археолога. Где сейчас ведутся раскопки и какие открытия готовят ученые?
15 августа 2026 14:39

15 августа в Беларуси отмечают День археолога. Где сейчас ведутся раскопки и какие открытия готовят ученые?

«Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!» – 6-й том представил Институт истории НАН
13 июля 2026 06:20

«Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!» – 6-й том представил Институт истории НАН

Институт истории НАН представил новые научные издания, посвященные Великой Отечественной войне
08 июля 2026 08:02

Институт истории НАН представил новые научные издания, посвященные Великой Отечественной войне

Прошел путь от учителя в школе до известного ученого! Интервью с директором Института истории НАН Беларуси
24 мая 2026 07:58

Прошел путь от учителя в школе до известного ученого! Интервью с директором Института истории НАН Беларуси

Каким будет новый Национальный исторический музей? Ответил Вадим Лакиза
24 мая 2026 07:45

Каким будет новый Национальный исторический музей? Ответил Вадим Лакиза

Вадим Лакиза: в Год белорусской женщины мы восстановили облик жительницы XIV века городища на реке Менке
24 мая 2026 07:35

Вадим Лакиза: в Год белорусской женщины мы восстановили облик жительницы XIV века городища на реке Менке

«В археологии коллекционеров нет» – Вадим Лакиза рассказал о ценных артефактах
24 мая 2026 07:25

«В археологии коллекционеров нет» – Вадим Лакиза рассказал о ценных артефактах

«Мы даже попали в переделку!» Вадим Лакиза вспомнил свою первую археологическую экспедицию
24 мая 2026 07:15

«Мы даже попали в переделку!» Вадим Лакиза вспомнил свою первую археологическую экспедицию

Об экспедициях и Национальном историческом музее – Вадим Лакиза в «Рецепте настоящего белоруса»
18 мая 2026 19:59

Об экспедициях и Национальном историческом музее – Вадим Лакиза в «Рецепте настоящего белоруса»

Книга посвящена документам минского подполья. Рассказываем, чем ещё уникален пятый том в серии «Народная летопись»
20 января 2026 08:01

Книга посвящена документам минского подполья. Рассказываем, чем ещё уникален пятый том в серии «Народная летопись»

В Бресте прошла международная мемориально-аналитическая конференция
22 июня 2025 14:14

В Бресте прошла международная мемориально-аналитическая конференция

В рамках патриотического проекта потомки легендарных командующих фронтами посещают Минск
16 апреля 2025 18:18

В рамках патриотического проекта потомки легендарных командующих фронтами посещают Минск