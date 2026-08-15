Новости по тегу #Вадим Лакиза

В Беларуси около 70 археологов.
В книгу вошли ранее не публиковавшиеся архивные материалы, наградные листы и личные воспоминания родственников фронтовиков и тружеников тыла.
Одна из книг – более чем 400-страничный биографический справочник о руководстве партизанским движением в Беларуси.
«Сохраняя тепло древности, достижения современности, делать все для будущего, что-то новое, новые проекты, новые идеи в работе. Это традиции и новации. Это комплексный подход».
«Пройдя все залы и поднимаясь на четвертый этаж, а потом выйдя из этого, человек испытывает гордость за страну. Большое количество туристов, которые приезжают сегодня в Беларусь, несомненно пойдут и в Национальный исторический музей».
«Восстановили внешний облик родных и близких Евфросинии Полоцкой. Сегодня мы видим, какие были красивые женщины».
«Каждый предмет, каждый артефакт, который мы добывали во время раскопок, ценен».
«Первая археологическая экспедиция была еще после первого курса, 1988 год. Это Кричев, Могилевская область, с преподавателем университета мы исследовали древнерусский город».
Смотрите новый выпуск 24 мая в 10:15 на «РТР-Беларусь».
Более 9 тысяч героев и воспоминания, которые не могут оставить равнодушным. О том, как восстанавливается историческая правда, рассказали гости нашей программы.
Историки, ветераны, представители молодежных организаций и общественности делились своими воспоминаниями и впечатлениями.
В рамках проекта гости посетят и другие города Беларуси. 17 апреля их ждут в Витебске. Областной центр был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 26 июня 1944 года, на третьи сутки после начала Белорусской наступательной операции – «Багратион».
10 октября 2026 18:46
10 октября 2026 18:01
10 октября 2026 17:39
10 октября 2026 17:38
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:36
10 октября 2026 17:33