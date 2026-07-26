Мобильные группы по оперативному решению вопросов уборочной начали работу в Беларуси

Мобильные группы сегодня, 26 июля, начали рейды по всем регионам Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проверки помогут устранить все, что мешает оперативной уборке зерна. Об этом сообщили в Комитете государственного контроля, отметив, что рабочие группы созданы во исполнение поручений, которые дал глава государства по итогам селекторного совещания.
«Контролеров у нас хватает!» Лукашенко призвал чиновников мобилизоваться на уборке урожая.
Основной задачей представителей КГК, Генеральной прокуратуры, МВД и Минсельхозпрода является оперативное реагирование на проблемные вопросы и устранение недостатков для обеспечения высоких темпов работ. При этом в зоне особого внимания будут находиться готовность техники и зерносушильных комплексов, наличие необходимого количества механизаторов, минимизация потерь зерна, бесперебойное обеспечение топливом, а также строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины.
Планка поднята на максимум. В сельхозпредприятии «Восход» уже полностью убрали ячмень.