Мобильные группы по оперативному решению вопросов уборочной начали работу в Беларуси

Мобильные группы сегодня, 26 июля, начали рейды по всем регионам Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проверки помогут устранить все, что мешает оперативной уборке зерна. Об этом сообщили в Комитете государственного контроля, отметив, что рабочие группы созданы во исполнение поручений, которые дал глава государства по итогам селекторного совещания.

«Контролеров у нас хватает!» Лукашенко призвал чиновников мобилизоваться на уборке урожая.