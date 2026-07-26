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Мобильные группы по оперативному решению вопросов уборочной начали работу в Беларуси

26 июля 2026 07:34
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Мобильные группы сегодня, 26 июля, начали рейды по всем регионам Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проверки помогут устранить все, что мешает оперативной уборке зерна. Об этом сообщили в Комитете государственного контроля, отметив, что рабочие группы созданы во исполнение поручений, которые дал глава государства по итогам селекторного совещания.

«Контролеров у нас хватает!» Лукашенко призвал чиновников мобилизоваться на уборке урожая.

Мобильные группы по оперативному решению вопросов уборочной начали работу в Беларуси-2

Основной задачей представителей КГК, Генеральной прокуратуры, МВД и Минсельхозпрода является оперативное реагирование на проблемные вопросы и устранение недостатков для обеспечения высоких темпов работ. При этом в зоне особого внимания будут находиться готовность техники и зерносушильных комплексов, наличие необходимого количества механизаторов, минимизация потерь зерна, бесперебойное обеспечение топливом, а также строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины.

Планка поднята на максимум. В сельхозпредприятии «Восход» уже полностью убрали ячмень.

# Сельское хозяйство # Уборочная кампания # Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь # Комитет государственного контроля Республики Беларусь

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