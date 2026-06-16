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Новости по тегу #Сергей Красный

В Беларуси утвердили пакет научно-технических программ на ближайшую пятилетку
16 июня 2026 08:11

В Беларуси утвердили пакет научно-технических программ на ближайшую пятилетку

В Минске прошло заседание сессии Общего собрания НАН Беларуси
29 апреля 2026 11:05

В Минске прошло заседание сессии Общего собрания НАН Беларуси

Прорыв белорусских медиков в лечении рака! Сергей Красный рассказал о новой методике – результаты уже есть
21 ноября 2025 18:00

Прорыв белорусских медиков в лечении рака! Сергей Красный рассказал о новой методике – результаты уже есть

Аналогов в мире почти нет, точность превышает 90% – узнали, как выявляют онкозаболевания в Беларуси
06 февраля 2024 16:44

Аналогов в мире почти нет, точность превышает 90% – узнали, как выявляют онкозаболевания в Беларуси

О таком результате мы даже не мечтали! Чего достигли белорусские онкологи за 20 лет, рассказал Сергей Красный
03 июля 2023 12:36

О таком результате мы даже не мечтали! Чего достигли белорусские онкологи за 20 лет, рассказал Сергей Красный

Белорусская вакцина против рака. В чём уникальность данного препарата и всегда ли он эффективен?
04 февраля 2023 15:26

Белорусская вакцина против рака. В чём уникальность данного препарата и всегда ли он эффективен?

«Получены самые высокие результаты в мире». В Беларуси запустят производство ДНК-вакцины против рака
01 февраля 2023 18:17

«Получены самые высокие результаты в мире». В Беларуси запустят производство ДНК-вакцины против рака

В мире отмечается День борьбы с онкологией. Белорусы стали реже болеть этим заболеванием
04 февраля 2022 07:07

В мире отмечается День борьбы с онкологией. Белорусы стали реже болеть этим заболеванием

Благодаря коронавирусу люди меньше болеют раком? Врач рассказал, возможно ли это
21 октября 2021 18:36

Благодаря коронавирусу люди меньше болеют раком? Врач рассказал, возможно ли это

Прорыв в лечении рака. Белорусские онкологи обнародовали предварительные результаты испытания ДНК-вакцины «Еленаген»
06 мая 2021 15:02

Прорыв в лечении рака. Белорусские онкологи обнародовали предварительные результаты испытания ДНК-вакцины «Еленаген»

«Результаты лечения у нас ничем не отличаются от США». О чём на съезде онкологов СНГ и Евразии говорили белорусские врачи?
07 апреля 2021 18:40

«Результаты лечения у нас ничем не отличаются от США». О чём на съезде онкологов СНГ и Евразии говорили белорусские врачи?

«У молодых опухоли протекают более агрессивно». Как белорусские врачи лечат онкологию
04 февраля 2021 13:23

«У молодых опухоли протекают более агрессивно». Как белорусские врачи лечат онкологию