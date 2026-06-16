Новости по тегу #Сергей Красный

За это время в экономику и социальную сферу планируют внедрить более двух тысяч передовых разработок.
В рамках Союзного государства планируется реализовать два основных направления. Одно из них – исследование космического пространства. В планах запустить еще четыре космических аппарата. Работа в данном направлении ведется.
Наши врачи, совмещая практику и научную деятельность, делают то, чем стоит восхититься.
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