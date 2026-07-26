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Резкий скачок цен на продукты в США заставил американцев начать экономить

26 июля 2026 07:41
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Американцы меняют свои покупательские привычки на фоне самого резкого скачка цен на продовольствие. Согласно официальной статистике, с 2019 года стоимость продуктов выросла на 30 %. Инфляция в мае достигла 3,8 % – максимум за три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Резкий скачок цен на продукты в США заставил американцев начать экономить-2

Американцы все чаще колесят по магазинам в поисках скидок, переходят на более дешевые марки, а кто-то отказывается от лишних трат и поездок. На этом фоне фиксируется рекордный рост магазинных краж: 30 % граждан признались в хищениях, и в 90 % случаев главной причиной своих противоправных действий они назвали высокую стоимость базовых товаров. 

Среди основных факторов дороговизны – перебои с поставками, погодные аномалии, импортные пошлины и рост цен на энергоносители, удобрения и перевозки. Война на Ближнем Востоке усугубила положение. Теперь стоимость продуктов стала политическим козырем – этот вопрос будет одним из ключевых на выборах в Конгресс предстоящей осенью.

Около 30 % американцев признались, что хотя бы раз в 2026 году украли товар из магазина.

# США # Конфликт на Ближнем Востоке

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