«Чиновники некоторых уровней мешают и учёным внедрить их великолепные изобретения, и мешают практикам сделать это экспортным товаром»

Новости Беларуси. О белорусской науке и применении разработок учёных говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Ваша главная забота – возможность создания конкурентной среды на рынке энергетики Беларуси? Вас услышали?

Владимир Нистюк, исполнительный директор ассоциации «Возобновляемая энергетика»:

Мы очень громко об этом говорим, но, к сожалению, не все нас услышали. Нас услышали учёные. Хотим поблагодарить наших коллег из Академии наук, из Государственного комитета по науке и технологиям за то, как мы вместе, дружно проблему чистой энергии решаем у нас в республике. К сожалению, есть одна проблема, которую разрешить трудно: между учёными – светлыми головами – и практиками, которые у нас в ассоциации, как я говорю, крутят гайки. А у нас уже 75 юридических лиц в ассоциации.

Находится ещё такая прослойка, которая называется «чиновник».

И чиновники некоторых уровней мешают и учёным внедрить их великолепные изобретения, и мешают практикам их довести до нормальной кондиции, и сделать это экспортным товаром. Вот уже первый агрегат по пиролизной переработке отходов заказан китайцами нашей фирме, которая входит в ассоциацию, будет в ближайшее время направлен им, как выполненный объект.