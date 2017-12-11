Юрий Гигиняк об Антарктиде: «Запасы, которые там обнаружены – нефти, алмазов, золота – пройдёт 40 лет и это всё начнёт добываться»

Новости Беларуси. О белорусской науке и применении разработок учёных говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

С точки зрения науки и потенциальной выгоды для нашего государства. Для чего создавать базы? Для чего постоянно отправляться, в прямом смысле, на другой конец света?

Юрий Гигиняк, участник четырёх антарктических экспедиций, старейший действующий полярник:

Это – юг, туда хорошо… Я хочу передать привет от нашей команды, которая сейчас находится в Антарктиде.

Она сейчас прибыла туда, и мы строим свою станцию.

Это, пожалуй, сейчас основное, что мы делаем, кроме науки. Если мы построим свою станцию, вот через 2 года у нас будет уже зимовка, мы будем сидеть там полтора года – не сидеть, а работать – и оснастим её самым современным оборудованием, то наука получит абсолютно новые результаты. Если раньше мы погружались в океан в аквалангах для того, чтобы исследовать то, что живёт при минус 2 – в Антарктике вода – то сейчас мы используем подводные телеуправляемые аппараты «ГНОМы». То есть, сами уже не рискуем жизнью. То есть, уже совсем новые направления.

Егор Хрусталёв:

Что может получить Беларусь от ваших путешествий?

Юрий Гигиняк:

От наших путешествий мы получим государственную безопасность – это первое. Мировой приоритет в науке. 2% всего лишь в Антарктике свободно ото льда.

И на этих 2% уже построено около 100 станций.

Например, Чили – 15 станций, Аргентина – 15 станций. То есть, сейчас вот эти запасы, которые там обнаружены – нефти, алмазов, золота – всё это сейчас нельзя добывать, но пройдёт 40 лет и это всё начнёт добываться. И вот мы, как раз, будем сидеть на том месте, где эти места.