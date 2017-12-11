«Был мощнейшим артистом и сильнейшим человеком». Каким запомнят Ивана Мацкевича

Новости Беларуси. Ушел из жизни заслуженный артист Беларуси – Иван Мацкевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 20 лет мастер сцены служил Русскому театру имени Горького, успешно снимался в кино. За свою карьеру он сыграл более 130 ролей в фильмах и сериалах. В Горьковском актер исполнял главную роль в одном из самых известных спектаклей – «Пане Коханку».

Прощание с Иваном Мацкевичем пройдет 12 декабря.

Сегодня коллеги по сцене собираются к зрителю уже без него. Ивана Мацкевича – заслуженного артиста страны – не стало 10 декабря. 70 лет. Из них 20 на театральных подмостках Русского. А ведь когда-то он даже и не мечтал стать актером: маленький Ваня хотел быть моряком. Может поэтому, пусть и не в жизни, главная роль капитана в новом спектакле «Подводник» досталась именно ему.