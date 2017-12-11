Владимир Нистюк: «Вдруг Мингорисполком изменил своё решение. И проект, утверждённый Президентом, застыл и инвестор стоит. 35 миллионов долларов»

Новости Беларуси. О белорусской науке и применении разработок учёных говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Владимир Нистюк, исполнительный директор ассоциации «Возобновляемая энергетика»:

В Беларуси существует прекрасная нормативная база, которая регулирует сегодня взаимоотношения науки и производства. Заслуга в этом и Государственного комитета по науке и технологиям, и наших уважаемых законодателей. Оно всё сегодня есть. Но, когда начинается процесс внедрения, возникает очень много вопросов, которые надо согласовывать обязательно с чиновниками среднего и низшего звена.

И на этом уровне начинает гибнуть самый выдающийся проект.

Приведу пример. Фирма «Дом Парк» уже 12 лет готовила проект, который вошёл в программу инновационного развития страны. Первым пунктом. Президент свои указом утвердил создание такого жилого комплекса – экологически чистого, энергетически независимого жилого комплекса в посёлке Сокол. И вдруг Минский горисполком изменил своё решение о выделении земли. И сегодня проект, утверждённый Президентом – это уже для исполкома и для других структур закон – он вдруг застыл и инвестор стоит. 35 миллионов долларов. Это – проект, который будет развиваться и тиражироваться. Это важно для нас.

Источник фото: novostroyki.flatfy.by