Высокое качество и натуральность. Как белорусские продукты покоряют рынок страны и мира?

Представленный в белорусской торговле ассортимент продукции удовлетворяет запросы покупателей. Высокое качество, натуральность и строгие стандарты позволяют нашим товарам быть востребованными как на внутреннем рынке, так и за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономика демонстрирует рост – за полгода объем продаж потребительских товаров вырос почти на 8 %. Важно отметить, что почти 55 % от всего проданного – это товары, сделанные в Беларуси. Причем в продовольственном секторе доля отечественного достигает 75 %, а в непродовольственном – около 36 %. При этом на особом контроле остается защита нашего рынка от некачественного импорта.

Ирина Мурончик, начальник отдела координации контрольной деятельности Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Зачастую покупатели жалуются, и обращения поступают в МАРТ. Это реализация товаров с истекшими сроками годности, недоведение необходимой информации о цене, о товаре, о производителе, отсутствие ценников, отсутствие сведений о торговых объектах в Торговом реестре Республики Беларусь. Что касается следующего блока, это законодательство о ценообразовании, то здесь в МАРТ уже установлено нарушение 158 субъектов, им направлено 75 предписаний о выявленных нарушениях. Все они исполняются в установленные Министерством сроки.