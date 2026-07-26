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Высокое качество и натуральность. Как белорусские продукты покоряют рынок страны и мира?

26 июля 2026 07:40
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Представленный в белорусской торговле ассортимент продукции удовлетворяет запросы покупателей. Высокое качество, натуральность и строгие стандарты позволяют нашим товарам быть востребованными как на внутреннем рынке, так и за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокое качество и натуральность. Как белорусские продукты покоряют рынок страны и мира?-2

Экономика демонстрирует рост – за полгода объем продаж потребительских товаров вырос почти на 8 %. Важно отметить, что почти 55 % от всего проданного – это товары, сделанные в Беларуси. Причем в продовольственном секторе доля отечественного достигает 75 %, а в непродовольственном – около 36 %. При этом на особом контроле остается защита нашего рынка от некачественного импорта.

Ирина Мурончик, начальник отдела координации контрольной деятельности Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Зачастую покупатели жалуются, и обращения поступают в МАРТ. Это реализация товаров с истекшими сроками годности, недоведение необходимой информации о цене, о товаре, о производителе, отсутствие ценников, отсутствие сведений о торговых объектах в Торговом реестре Республики Беларусь. Что касается следующего блока, это законодательство о ценообразовании, то здесь в МАРТ уже установлено нарушение 158 субъектов, им направлено 75 предписаний о выявленных нарушениях. Все они исполняются в установленные Министерством сроки.

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# Продукты питания # Экспорт

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