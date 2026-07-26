«Мне приходилось сложно». Екатерина Заровская рассказала, как добилась уважения коллег

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья нового выпуска – гендиректор агрокомбината «Заря» Екатерина Заровская.

Екатерина Заровская, генеральный директор агрокомбината «Заря»:

За все время работы на предприятии белый лист бумаги я взяла один единственный раз, когда было сложно. Леонида Сергеевича [Леонид Моисеев, многолетний руководитель агрокомбината «Заря»] не стало, я поняла, что опора ушла.

Собрала своих специалистов – а практически все специалисты, которые со мной остались и работают, пришли одновременно, то есть мы прошли эту моисеевскую школу, закаленную, заряженную, такую за «Зарю», за предприятие – 11 мая мы собрались (его не стало 9 мая) на совещание, положила всем белые листы бумаги, ручки. Состоялся определенный разговор, и я предложила написать заявления на увольнение.

Потому что все равно, давайте говорить правду, не все верят в женщину-руководителя, тем более такого предприятия, не все готовы работать с женщинами-руководителями. Ни одного заявления мне не поступило. Большинство из них смяли бумагу и выбросили, и сегодня мы работаем по сей день (вот уже восьмой год) рука об руку, каждый по направлению. Все молодцы, все поддерживают, все идейные.