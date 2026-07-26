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«Мне приходилось сложно». Екатерина Заровская рассказала, как добилась уважения коллег

26 июля 2026 07:15
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья нового выпуска – гендиректор агрокомбината «Заря» Екатерина Заровская.

«Мне приходилось сложно». Екатерина Заровская рассказала, как добилась уважения коллег-2

Екатерина Заровская, генеральный директор агрокомбината «Заря»:
За все время работы на предприятии белый лист бумаги я взяла один единственный раз, когда было сложно. Леонида Сергеевича [Леонид Моисеев, многолетний руководитель агрокомбината «Заря»] не стало, я поняла, что опора ушла. 

Собрала своих специалистов – а практически все специалисты, которые со мной остались и работают, пришли одновременно, то есть мы прошли эту моисеевскую школу, закаленную, заряженную, такую за «Зарю», за предприятие – 11 мая мы собрались (его не стало 9 мая) на совещание, положила всем белые листы бумаги, ручки. Состоялся определенный разговор, и я предложила написать заявления на увольнение. 

Потому что все равно, давайте говорить правду, не все верят в женщину-руководителя, тем более такого предприятия, не все готовы работать с женщинами-руководителями. Ни одного заявления мне не поступило. Большинство из них смяли бумагу и выбросили, и сегодня мы работаем по сей день (вот уже восьмой год) рука об руку, каждый по направлению. Все молодцы, все поддерживают, все идейные. 

«Мне приходилось сложно». Екатерина Заровская рассказала, как добилась уважения коллег-4

С самого начала, как только я стала руководителем предприятия, так скажем, никто не принял. Не меня как человека, а никто не принял то, что сегодня такое предприятие может возглавить женщина. Предприятие сложное, многопрофильное. 

И время было – мы же прекрасно понимаем, что нужно ориентироваться быстро. А здесь мало того, что молодая, то есть возраст не совсем для руководителя, плюс женщина, плюс у нее двое детей, один из них маленький ребенок на руках. Как она себе это вообще представляет?! 

Плюс много мужской работы в части производства. То есть инженерная, мехдвор, комбикормовый завод, строительная часть. Потому что предприятие до сих пор все строит хозспособом. Да, у меня своя бригада, свой зам по строительству, я сама на стройке каждое утро.

Мне приходилось сложно самой, чтобы признать, что все-таки надо идти, надо двигаться, ничего страшного, что пока в тебя не верят.

Жилье, зарплата, бонусы: узнали, что предлагают молодым специалистам в агрокомбинате «Заря».

# Женщины Беларуси # Екатерина Заровская # Александр Осенко

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