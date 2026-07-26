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В Берлине микроавтобус въехал в группу участников уличного фестиваля – есть пострадавшие

26 июля 2026 07:40
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В Берлине микроавтобус на полной скорости въехал в группу участников уличного фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погибла женщина, 16 человек ранены. Нападавший скрылся, бросив разбитую машину. Полиция установила личность подозреваемого – это 21-летний мужчина, известный силовикам как член исламистской группировки. Всего два месяца назад он покинул колонию для несовершеннолетних. Преступника ищут. Власти ФРГ уже назвали случившееся терактом.

В Испании при праздновании победы на ЧМ-2026 по футболу пострадали более 80 человек.

# Международная политика

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