Лукашенко поздравил работников и ветеранов торговли с профессиональным праздником

В Беларуси отмечают День торговли. Работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства адресовал слова благодарности всем, кто своим ежедневным трудом вносит вклад в развитие отрасли и усиление экономического потенциала страны.

«Торговля занимает важное место в жизни общества, обеспечивая устойчивость экономических связей, доступность товаров и комфорт миллионов людей. От ваших профессионализма, ответственности и внимательного отношения к покупателям во многом зависят уровень сервиса, наращивание производства продукции и стабильная работа потребительского рынка. Сфера торговли динамично развивается: внедряются современные технологии и оборудование, совершенствуются культура обслуживания и стандарты оказания услуг. Неизменными при этом остаются присущие работникам торговли доброжелательность, компетентность и преданность любимому делу», – подчеркнул Президент.