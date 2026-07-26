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Лукашенко поздравил работников и ветеранов торговли с профессиональным праздником

26 июля 2026 07:34
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В Беларуси отмечают День торговли. Работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства адресовал слова благодарности всем, кто своим ежедневным трудом вносит вклад в развитие отрасли и усиление экономического потенциала страны.

Лукашенко поздравил работников и ветеранов торговли с профессиональным праздником-2

«Торговля занимает важное место в жизни общества, обеспечивая устойчивость экономических связей, доступность товаров и комфорт миллионов людей. От ваших профессионализма, ответственности и внимательного отношения к покупателям во многом зависят уровень сервиса, наращивание производства продукции и стабильная работа потребительского рынка. Сфера торговли динамично развивается: внедряются современные технологии и оборудование, совершенствуются культура обслуживания и стандарты оказания услуг. Неизменными при этом остаются присущие работникам торговли доброжелательность, компетентность и преданность любимому делу», – подчеркнул Президент.

# Александр Лукашенко # Торговля # Торговля в Беларуси

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