Мотивировал аграриев, рубил дрова, давал интервью. Как 2022 год провёл Президент Беларуси?

Новости Беларуси. С надеждой на лучшее белорусы провожают последние часы года, готовясь встретить 2023-й, который обязательно будет лучше. По традиции, за 10 минут до его наступления нас ждет телеобращение Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно записано накануне, поделилась пресс-секретарь главы государства. Не будем забегать вперед, но ожидаемые в каждой семье слова объединят прошедшие события и надежды на будущее. Мы с достоинством пережили минувшие 365 дней. Акценты на главном расставит Ксения Худолей 2022-й – год геополитической тряски, экономического шантажа и дипломатических игр. Каким он останется в мировой истории, узнаем спустя десятилетия. А вот чем уходящий год отметился в рабочем календаре белорусского лидера, подытожим.

Начало года и твердое решение Президента – 2022-й проведем под знаком исторической памяти. Наперекор западным попыткам переписать историю войны и переназначить героев на свой вкус.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Впервые за годы своей независимости мы ставим эти два понятия – «история» и «политика» – рядом (подробнее). И впервые в своей президентской политике Александр Лукашенко ставит белорусов перед острыми вопросами. Они прозвучали в ежегодном послании искренне и прозрачно. Лукашенко: «Готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство? Подумайте над этим». Читать здесь.

Отвечать на них стране предстояло весь год. Вопросы обороны, и здесь никто не удивится, глядя на происходящее вокруг, Главнокомандующий поднял на стратегическую высоту. В Генштабе, у конвейеров военпрома, под проливным дождем на «Союзной решимости» и на смотре собственных возможностей Александр Лукашенко говорил о мире. Вопреки разным вбросам, прямым провокациям и пророчествам. Лукашенко: вот какая у нас мобилизация – позвали в военкомат, посмотрели – иди работай! Подробнее.

Твердо, последовательно, недвусмысленно. Даже в период робкой безмолвности многих политиков Президент Беларуси говорил о том, что на уме должно быть у всех: об экономической двуличности и приближающемся голоде. Но прежде о своих людях и своей стране. «Начинай с этого, и не надо никого держать». Лукашенко нашел удачный момент для АПК Беларуси.

Порой жестко, но, как показывает урожай, результативно Президент мотивировал АПК. Но и не только. Внимание приковала промышленность, которая весь год не сходила с повестки под знаменем импортозамещения.

Над всем своим ломать голову куда проще в союзе. Белорусско-российские отношения в уходящем году подтвердили это в цифрах. Союзники, бойкотируемые Западом, сблизились еще больше, подставляя друг другу плечо. Контракты и договоренности регионов, оборонная солидарность, проекты на перспективу. Количество личных встреч двух президентов за год перевалило за десяток. Лукашенко про Путина: «Вбить клин не получится. В 2020 году не он меня атаковал». Читать здесь.

И, конечно, нельзя обойти стороной работу нашего Президента за рубежом. Тет-а-тет и за столами переговоров, неформально и по протоколу, эмоционально и по-дружески колко – Александр Лукашенко белорусскую позицию доносил в собственном стиле, без ужимок. «Нас сталкивают лбами». Лукашенко о посредничестве ОБСЕ и Евросоюза в урегулировании конфликтов. Подробнее.