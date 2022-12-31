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Мотивировал аграриев, рубил дрова, давал интервью. Как 2022 год провёл Президент Беларуси?

31 декабря 2022 16:35
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Новости Беларуси. С надеждой на лучшее белорусы провожают последние часы года, готовясь встретить 2023-й, который обязательно будет лучше. По традиции, за 10 минут до его наступления нас ждет телеобращение Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно записано накануне, поделилась пресс-секретарь главы государства. Не будем забегать вперед, но ожидаемые в каждой семье слова объединят прошедшие события и надежды на будущее. Мы с достоинством пережили минувшие 365 дней.

Акценты на главном расставит Ксения Худолей

2022-й – год геополитической тряски, экономического шантажа и дипломатических игр. Каким он останется в мировой истории, узнаем спустя десятилетия. А вот чем уходящий год отметился в рабочем календаре белорусского лидера, подытожим.

Мотивировал аграриев, рубил дрова, давал интервью. Как 2022 год провёл Президент Беларуси?-1

Начало года и твердое решение Президента – 2022-й проведем под знаком исторической памяти. Наперекор западным попыткам переписать историю войны и переназначить героев на свой вкус.

Мотивировал аграриев, рубил дрова, давал интервью. Как 2022 год провёл Президент Беларуси?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Впервые за годы своей независимости мы ставим эти два понятия – «история» и «политика» – рядом (подробнее).

И впервые в своей президентской политике Александр Лукашенко ставит белорусов перед острыми вопросами. Они прозвучали в ежегодном послании искренне и прозрачно.

Лукашенко: «Готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство? Подумайте над этим». Читать здесь.

Мотивировал аграриев, рубил дрова, давал интервью. Как 2022 год провёл Президент Беларуси?-7

Отвечать на них стране предстояло весь год. Вопросы обороны, и здесь никто не удивится, глядя на происходящее вокруг, Главнокомандующий поднял на стратегическую высоту. В Генштабе, у конвейеров военпрома, под проливным дождем на «Союзной решимости» и на смотре собственных возможностей Александр Лукашенко говорил о мире. Вопреки разным вбросам, прямым провокациям и пророчествам.

Лукашенко: вот какая у нас мобилизация – позвали в военкомат, посмотрели – иди работай! Подробнее.

Мотивировал аграриев, рубил дрова, давал интервью. Как 2022 год провёл Президент Беларуси?-10

Нередко белорусскую правду глава государства озвучивал в лицо тем, кто за спиной все равно перевернет каждое слово. Не для отчетности, а по совести – Беларуси скрывать нечего.

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Мотивировал аграриев, рубил дрова, давал интервью. Как 2022 год провёл Президент Беларуси?-13

Твердо, последовательно, недвусмысленно. Даже в период робкой безмолвности многих политиков Президент Беларуси говорил о том, что на уме должно быть у всех: об экономической двуличности и приближающемся голоде. Но прежде о своих людях и своей стране.

«Начинай с этого, и не надо никого держать». Лукашенко нашел удачный момент для АПК Беларуси.

Мотивировал аграриев, рубил дрова, давал интервью. Как 2022 год провёл Президент Беларуси?-16

Порой жестко, но, как показывает урожай, результативно Президент мотивировал АПК. Но и не только. Внимание приковала промышленность, которая весь год не сходила с повестки под знаменем импортозамещения.

Мотивировал аграриев, рубил дрова, давал интервью. Как 2022 год провёл Президент Беларуси?-19

Над всем своим ломать голову куда проще в союзе. Белорусско-российские отношения в уходящем году подтвердили это в цифрах. Союзники, бойкотируемые Западом, сблизились еще больше, подставляя друг другу плечо. Контракты и договоренности регионов, оборонная солидарность, проекты на перспективу. Количество личных встреч двух президентов за год перевалило за десяток.

Лукашенко про Путина: «Вбить клин не получится. В 2020 году не он меня атаковал». Читать здесь.

Мотивировал аграриев, рубил дрова, давал интервью. Как 2022 год провёл Президент Беларуси?-22

И, конечно, нельзя обойти стороной работу нашего Президента за рубежом. Тет-а-тет и за столами переговоров, неформально и по протоколу, эмоционально и по-дружески колко – Александр Лукашенко белорусскую позицию доносил в собственном стиле, без ужимок.

«Нас сталкивают лбами». Лукашенко о посредничестве ОБСЕ и Евросоюза в урегулировании конфликтов. Подробнее.

Мотивировал аграриев, рубил дрова, давал интервью. Как 2022 год провёл Президент Беларуси?-25

Дни непростого 2022-го глава государства проводил и дома, рядом с людьми. Трудился на земле белорусской скорби, рубил дрова, напутствовал тех, кто только шагает во взрослую жизнь. Благодарил тех, кто защищает и тех, кто заботится о новых поколениях. Словом, гармонично сочетал интересы и внешние, и внутренние.

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