Александр Лукашенко дал интервью NBC. Вот как на него отреагировали

Белорусский лидер на полях саммита в Астане пообщался с зарубежными журналистами. В этот раз Александр Лукашенко дал интервью американской телерадиокомпании NBC, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это один из старейших телеканалов в США. Он работает с конца 20-ых годов прошлого века. В Штатах из-за пестрого логотипа NBC называют павлином. И давайте немного поговорим об имидже этой компании, чтобы понять истинные цели и стратегии интервью.

Сегодня канал связан с Демократической партией США, поэтому активно критиковал и критикует Дональда Трампа, стараясь не допустить его участия в предвыборной гонке. Джозеф Байден, мягко говоря, не молод и не популярен даже в собственной партии, поэтому его оппонентов пытаются отсечь уже на старте, чем и занимаются американские СМИ, связанные с демократами. В том числе и NBC. И вот в таких непростых условиях канал берет интервью у президента Беларуси. Для чего? Во-первых, американскому избирателю надо хотя бы изредка показывать «противника», то есть государства и руководителей, на работу против которых тратятся миллиарды долларов. Надо же отчитываться за действия Байдена, показать, что санкции ввели не зря. Здесь важно понять, как строятся такие интервью.

Они всегда имеют определенный шаблон и рассчитаны на обычного американского зрителя, который, допустим, первый раз видит нашего президента. Его надо убедить, что перед ним враг. Как это сделать? Для этого сразу в лоб задается несколько вопросов. Сначала спрашивают, дружите ли вы с Россией, как тесно, а затем начинают вываливать обвинения уже в адрес РФ. Там и пытки, и массовые захоронения, и обязательно – применение ядерного оружия на фоне обвинений в агрессии против Украины. Президент по ходу интервью как бы вынужден оправдываться за действия России. И американцам показывают: вот, это российский союзник, он такой же плохой, как Путин, и поэтому мы ввели против него санкции. Как сломать этот шаблон? Надо говорить правду. Президент подчеркнул, что да, мы сегодня главный союзник России, но при этом мы никого не убиваем, мы не воюем ни против кого, мы выступаем за мирные переговоры. Будем надеяться, американскому зрителю это покажут. Лукашенко: мы участвуем в военной операции, имея в виду, что поддерживаем Россию всячески. Подробности здесь.

Что касается других целей интервью, то интересно, что журналист три раза в разных формах спрашивал, как себя чувствует Владимир Путин. И это не какая-то дружеская забота. Они пытаются таким образом получить из первых рук важную информацию о российском лидере. Это тоже часть современной войны. Украинские СМИ, к примеру, с подачи британцев постоянно распространяют слухи о болезнях или слабости Путина. О чем еще говорил белорусский президент? Конечно же, американцев волнует Украина (все вопросы касались этой темы), но понятно и то, что пока Байден у власти, выбранный по Украине курс не изменится. Александр Лукашенко в очередной раз предложил США мирные переговоры – и всем было понятно, от кого эти переговоры зависят, то есть обращение было не к Зеленскому, а к американцам через американский телеканал.