Президент: Порошенко подписал на моих глазах договор, и если бы он украинскими властями был исполнен, сегодня не было бы войны

Новости Беларуси. Сколько еще у власти будет Александр Лукашенко и как белорусский лидер относится к тому, что его называют диктатором? Президент Беларуси дал интервью крупнейшему информационному агентству «Франс Пресс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворец Независимости приехал заместитель директора и главред бюро информагентства в Москве Антуан Ламброскини. Среди интересующих вопросов были и провокационного характера. Но Александра Лукашенко этим не удивить. Алена Сырова, политический обозреватель:

Белорусскому Президенту припомнили факт пуска с нашей территории ракет, но это лишь один вырванный эпизод из долгого кровопролитного периода существования украинского государства, не в интересах украинского народа, а в попытке угодить цивилизованному Западу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Порошенко подписал на моих глазах здесь договор – святое. И если бы этот договор украинскими властями был бы исполнен, сегодня не было бы войны. И, может быть, даже Донбасс и Луганск уже были бы в составе Украины. Вы меня упрекаете в том, что я агрессор. А вы кто? Вы же туда оружие поставляете. Где вы видите факты нашей агрессии в Украине? Мы же там не воюем, оружие мы не поставляем России, мы своих солдат туда не завели. А вы? Ваши наемники… Антуан Ламброскини, заместитель директора и главный редактор бюро информагентства «Франс Пресс» в Москве:

Нет, я говорю о вашей территории.