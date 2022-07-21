Президент: Порошенко подписал на моих глазах договор, и если бы он украинскими властями был исполнен, сегодня не было бы войны
Новости Беларуси. Сколько еще у власти будет Александр Лукашенко и как белорусский лидер относится к тому, что его называют диктатором? Президент Беларуси дал интервью крупнейшему информационному агентству «Франс Пресс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворец Независимости приехал заместитель директора и главред бюро информагентства в Москве Антуан Ламброскини. Среди интересующих вопросов были и провокационного характера. Но Александра Лукашенко этим не удивить.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Белорусскому Президенту припомнили факт пуска с нашей территории ракет, но это лишь один вырванный эпизод из долгого кровопролитного периода существования украинского государства, не в интересах украинского народа, а в попытке угодить цивилизованному Западу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Порошенко подписал на моих глазах здесь договор – святое. И если бы этот договор украинскими властями был бы исполнен, сегодня не было бы войны. И, может быть, даже Донбасс и Луганск уже были бы в составе Украины. Вы меня упрекаете в том, что я агрессор. А вы кто? Вы же туда оружие поставляете. Где вы видите факты нашей агрессии в Украине? Мы же там не воюем, оружие мы не поставляем России, мы своих солдат туда не завели. А вы? Ваши наемники…
Антуан Ламброскини, заместитель директора и главный редактор бюро информагентства «Франс Пресс» в Москве:
Нет, я говорю о вашей территории.
Александр Лукашенко:
Ваши наемники. Я вам объяснил. Я вам объяснил, куда 20 тысяч солдат вывела Российская Федерация. В Украину. Потому что вы готовы были нанести удар по территории Беларуси, по объектам России. Я же вам назвал четыре точки. Хотите, я вам факты предоставлю? Хотя они уже обнародованы. Вы хотите сказать, что я должен был сидеть и ждать, пока на голову белорусскому народу ракеты начнут падать? Нет. Но это не значит, что я оправдываюсь. Я поддерживаю Россию в том, что они вас упредили. Сейчас не Украина воюет, сейчас вы там воюете, ваши наемники и ваше оружие. Так вы же еще большие агрессоры, чем я. А мы до сих пор говорим: да, мы участвуем в операции. Но каким образом? Мы закрыли запад, юго-запад Беларуси, чтобы вы оттуда не ударили в спину русским.
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