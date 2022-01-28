Лукашенко: «Готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство? Подумайте над этим»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К вам, белорусский народ, мой первый вопрос, но не самый главный. Готовы ли вы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство? Подумайте над этим. Наша армия компактна, маневренна, боеспособна. Ее мощь будем укреплять. Ракетное производство, создание беспилотной авиации, стрелкового оружия и боеприпасов, современных средств связи и автоматизации, военной оптики и иной продукции белорусского военпрома уже поставлены на поток. А недостающее закупим. На фоне текущих событий это особенно важно. Чтобы вы понимали, это недешево. Но основное оружие (я об этом часто говорил и еще раз повторяю), стрелковое, гранатометы, автоматы, пистолеты, пулеметы, мы должны иметь в достатке. 1,5-2 миллиона наших людей должны уметь им пользоваться. И тогда в этой лесисто-болотистой местности, как раньше говорили, нас никто не возьмет. Но если мы не будем иметь и не будем уметь производить элементарное и боеприпасы к этому, надеясь на то, что мы купим или нам кто-то привезет или принесет, это большой риск.

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