Лукашенко: родной язык, культура, вера были под запретом. Что нам мешает историческим периодам дать адекватную оценку?

Историю переписывать никто не собирается. Глава государства настаивает – это не в нашем стиле. А вот взглянуть на исторические факты. Именно факты. Не умалчивать их, а рассмотреть их глазами белорусов просто необходимо.

Новости Беларуси. Историческая политика является фактором национальной безопасности Беларуси. 6 января Президент провел масштабное совещание по вопросам сохранения героического наследия и правды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задач много: систематизировать исторические исследования, мемориальные комплексы, определить на перспективу даты, события, личности, которые необходимо увековечить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если сегодня литовцы и поляки отрицают вклад белорусского народа в развитие таких исторических форм государственности на нашей земле, как Великое Княжество Литовское, Речь Посполитая, то что нам мешает дать этим периодам адекватную оценку? Давайте в учебниках по истории, в замковых музейных экспозициях так и назовем, например, период Речи Посполитой – оккупацией белорусской земли поляками. А что это было для наших предков? Родной язык, культура, вера под запретом. Магнаты на собак меняли белорусских крестьян. Но народ выжил и, более того, сохранил свою самобытность.

Ну а возьмите Великое Княжество Литовское. Современные литовцы фактически приватизировали наследие этого государственного образования. Но что там было литовского? Язык – наш, на нем же написана и Конституция – Статут. Главенствующая вера – православие. Территория в основном белорусская, украинская, частично русские земли. Народ на 80 % наш. Славяне. А это основные атрибуты и признаки государственности. Кроме того, когда на всю Европу гремели Полоцкое и Туровское княжества как центры духовности и просвещения, предки литовцев все еще жили во тьме язычества и вели примитивное хозяйство. Как есть.

Это вопрос нашего национального достоинства – защитить славную многовековую летопись белорусского народа. При этом мы понимаем, что нам есть чем гордиться.