«Нас сталкивают лбами». Лукашенко о посредничестве ОБСЕ и Евросоюза в урегулировании конфликтов

Вопрос, ответив честно на который можно понять реальное положение дел и обнаружить единственных выгодополучателей от кровопролития в центре континента, от которого они сами находятся за тысячи и тысячи километров. По сути, происходящее сегодня в Украине – это успех с их точки зрения. Будь иначе, то те, кому сегодня подчиняется политическое руководство Украины, позволили бы им сесть за стол переговоров. Но как есть. Если войны случаются, значит это кому-то очень выгодно. Потому бесконечно подбрасывают дровишек в тлеющий армяно-азербайджанский конфликт и таджикско-киргизский.

Достаточно взглянуть на карту – все эти точки по периметру России – основы ОДКБ, СНГ, ЕАЭС – практических всех интеграционных объединений на постсоветском пространстве. Дабы ослабить, пытаются где-то менее успешно (как в Беларуси в 2020-м или в январе 2022 года в Казахстане), где-то более (как в той же Армении) поджечь государства изнутри, развернуть в другом направлении. Ищут разные способы. Пытаются навязать свой контроль над ситуацией, чтобы переломить ее в свою пользу, но никак не в пользу народов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Думаю, выражу мнение всех: мы не в стороне. Мы не так, как сказал здесь Никол Воваевич, что ОДКБ не удержало Азербайджан от агрессии. Не наше дело кого-то удерживать, но по факту мы должны реагировать. Так мы готовы реагировать, и миссию сегодня в наших интересах в армяно-азербайджанском конфликте выражает полностью Россия. С этим согласился и Азербайджан, и Ереван. Давайте в этом направлении двигаться, давайте договоримся. Давайте все сделаем, чтобы не гибли там люди. Это будет с удовольствием воспринято в армянском и азербайджанском обществах. Да, Никол Воваевич, есть нюансы. И серьезные, может быть. Но мы можем этот конфликт, который может разгореться опять, в корне урегулировать сейчас. При желании прежде всего руководства Армении. Ну и, естественно, Азербайджана.

Но надо понимать, что конфликт между двумя соседними и близкими, дружественными нам государствами. Только в этом причина. Не потому, что мы хотим угодить одной стороне в ущерб другой. Армяне нам не чужие люди, и мы хотим их поддержать. Но в этом плане должно быть движение прежде всего Армении. Но я в этой связи не понимаю, может быть кто-то объяснит, зачем здесь, в этом конфликте, кроме России, которая вовлечена в посредничество, еще Евросоюз и ОБСЕ? Чтобы далее вбивать кол в отношения между нами, между союзниками? Так ведь было всегда. В истории всегда было так. Там, где так называемое ОБСЕ, ЕС (читай – НАТО и американцы) за спиной, там обязательно будут проблемы. Мы знаем, к чему приводит такого рода «посредничество». Просто будет как минимум заморожен этот конфликт опять на долгие годы. Им не нужны стабильность и мир в нашем регионе, а нужна управляемая ими разруха. Конфликтная ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана из той же оперы. Нас сталкивают лбами.

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