Ход уборочной кампании и сев озимых: Лукашенко заслушал доклад главы Минсельхозпрода

Главная цифра дня – 8 миллионов 215 тысяч тонн – столько в стране намолочено зерна с учетом рапса. Страда вышла на финишную прямую. Как доложил Президенту министр, уборка зерновых и зернобобовых культур находится на завершающем этапе – освоить осталось 7 % площадей. Аграрии полностью завершили обмолот озимого рапса. Всего этой культуры заготовлено 1 миллион 400 тысяч тонн. Цифра стала абсолютным рекордом за всю историю возделывания рапса в Беларуси. Эту масличную культуру не зря называют «черным золотом» полей – хозяйствам она гарантирует высокую прибыль, что укрепит экспортный потенциал страны.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Погода складывается в этом году в пользу аграриев, потому что идет развитие, в принципе, всех культур. Мы ожидаем, что кукуруза в этом году сложится лучше уровня прошлого года. В начале года и с прошлого года была сделана ставка на планирование и посев кукурузы на зерно. В этом году мы посеяли 400 тысяч гектаров кукурузы на зерно, мы эти площади будем убирать и планируем намолотить тоже 2,5 миллиона тонн зерна кукурузы. Это, в принципе, значение 2024 года. Это был самый рекордный урожай по намолоту зерна кукурузы. И, тем самым, преодолеть уровень предыдущего года по намолоту зерна, зернобобовых культур с учетом рапса и с учетом кукурузы, гречихи и проса. Уровень прошлого года, который являлся эталонным уровнем, от которого мы должны отталкиваться и двигаться дальше вперед.

На сегодня продолжаются работы по формированию урожая будущего года. Мы сегодня уже посеяли озимого рапса на площади 58 % к плану. Хотел бы отметить, что все области включились в эту работу активно, интенсивно, но отдельно хотел бы выделить Витебскую область, в которой на сегодня посевные площади озимого рапса составили 83 % от плана. Также мы продолжаем работу по тереблению льна-долгунца. Буквально на днях мы закончим теребление, как и докладывал главе государства на одном из выездных мероприятий в Брестской области. До 20 августа мы эту работу должны завершить и, в принципе, уже более четверти льна поднято с площади и свезено с полей. Мы в этом году эту работу начали раньше и идем с опережающими темпами к уровню 2025 года.

С учетом намолота нашего зерна мы сдаем госзаказ. Мы уже из 663 тысяч тонн сдали 63 %. Мы также идем с опережением. И мы планируем, что до 1 сентября мы госзаказ в целом объеме выполним. Останется только нам гречиха – небольшой объем – и просо. Мы планируем выйти на 9 миллионов тонн зерна в бункерном весе и 2,5 миллиона тонн кукурузного зерна. И в итоге мы к 11,5 миллионам тонн должны подойти в этом году.