Лукашенко: литовцы и латыши у нас покупают соль, крупу, бензин, солярку. Кому сделали хуже? Мы выживем
Новости Беларуси. Кто может остановить военные действия в Украине за неделю и почему применение ядерного оружия недопустимо? Об этом Александр Лукашенко рассказал 5 мая в интервью информагентству Associated Press, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нас блокируют по поставкам белорусских удобрений, минеральных удобрений. Слушайте, в Америке они очень сегодня востребованы. Цены поползли не только на нефть, газ и минеральные удобрения, но и на продовольствие. В Европе тем более. Почему мы, как дураки, уперлись лбами и санкциями друг друга начинаем дубасить? Евросоюз запретил нашим автомобилям ехать в Евросоюз. Ну, мы запретили им перемещаться по территории Беларуси. Начинаем перегружать эти товары. Мы что от этого потеряли? Да ничего. Наша логистика, логистические центры, склады получают хорошие доходы. За счет кого? За счет западных поставщиков. Зачем это надо? Литва, Латвия закрыли порты для наших грузов. Господь с ними, мы в Россию переориентируемся и сейчас грузим. В том числе и калий уже начали грузить. С нефтепродуктами разобрались.
Ну зачем это надо? Я не понимаю. Зачем надо, чтобы литовцы, латыши и поляки приезжали к нам с бочонками, бочками и канистрами и заправлялись у нас дизелем и бензином (у нас в три раза дешевле)? Кому это выгодно? За две недели безвизового режима для соседей, который мы ввели, только из Литвы и Латвии к нам приехало более 19 тысяч человек. Это же нормальные люди. Они соль у нас покупают, крупу покупают, бензин, солярку и так далее. Кому сделали хуже? Мы выживем. Все, что мы производим, сегодня на международных рынках востребовано, а значит так или иначе будет реализовано, в большинстве своем в России.
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