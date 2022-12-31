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Какая погода будет в Беларуси в новогоднюю ночь? Прогноз синоптиков на начало 2023 года

31 декабря 2022 15:14
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Предновогодняя неделя была далека от настоящей зимней сказки. Днем плюс на термометре держался стойко, ночью сдавал позиции, рассказали в программе «Плюс-минус». Туманы, гололедица и дождь прочно обосновались в нашей стране. Температура воздуха была от -4 до +3 °C в ночные часы и от 0 до +6 °C днем.  

Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе?  

В последний день уходящего года и в первый день 2023-го воздушные потоки примут юго-западное направление, температурный фон еще повысится. В новогоднюю ночь воздух по республике прогреется от +1 до +8 °C. Во многих районах пройдут дожди. 

Какая погода будет в Беларуси в новогоднюю ночь? Прогноз синоптиков на начало 2023 года-1

 

В начале недели столбики термометров зафиксируют +3…+10 °C. Не обойдется без осадков, в основном в виде дождя. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица.  

Холоднее всего в Москве. О погоде в Европе на неделю с 2 по 8 января читайте здесь.

В середине недели Беларусь будет находиться в зоне влияния теплых неустойчивых влажных воздушных масс с южных широт. Они принесут осадки в виде мокрого снега и дождя.  

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Какая погода будет в Беларуси в новогоднюю ночь? Прогноз синоптиков на начало 2023 года-4

Какая погода будет в Беларуси в новогоднюю ночь? Прогноз синоптиков на начало 2023 года-6

Какая погода будет в Беларуси в новогоднюю ночь? Прогноз синоптиков на начало 2023 года-8

Какая погода будет в Беларуси в новогоднюю ночь? Прогноз синоптиков на начало 2023 года-10

Какая погода будет в Беларуси в новогоднюю ночь? Прогноз синоптиков на начало 2023 года-12

Какая погода будет в Беларуси в новогоднюю ночь? Прогноз синоптиков на начало 2023 года-14

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# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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