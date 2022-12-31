Какая погода будет в Беларуси в новогоднюю ночь? Прогноз синоптиков на начало 2023 года

Предновогодняя неделя была далека от настоящей зимней сказки. Днем плюс на термометре держался стойко, ночью сдавал позиции, рассказали в программе «Плюс-минус». Туманы, гололедица и дождь прочно обосновались в нашей стране. Температура воздуха была от -4 до +3 °C в ночные часы и от 0 до +6 °C днем.

Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе?

В последний день уходящего года и в первый день 2023-го воздушные потоки примут юго-западное направление, температурный фон еще повысится. В новогоднюю ночь воздух по республике прогреется от +1 до +8 °C. Во многих районах пройдут дожди.