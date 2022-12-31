«Делать больше ошибок». Музыкант Александр Воронище о пожелании для себя в новом году

Александр Меженный, ведущий: «Новое утро» на РТР-Беларусь. А какое же новое новогоднее утро без гитары? Гитара – это главное украшение новогоднего стола.

Александр Воронище, музыкант:

Подожди, Александр, какой же Новый год без балалайки?

Александр Меженный:

Мне все-таки кажется, что гитара на первом месте. Сколько во дворах песен спето.

Александр Воронище:

Ну давай что-нибудь!

Александр Меженный:

Не что-нибудь, а новогоднее.

Давайте выясним. Каким образом, Саша, традиционно встречаешь Новый год?

Александр Воронище:

Сначала (моя миссия) я радую народ, выступлю везде, всем настроение придам 31-го. А потом я всегда возвращаюсь в 23:55, забегаю домой, уже кладу на отдых балалайку. Бокальчик шампанского уже стоит, я жду эти куранты и отмечаю. И потом дальше.

Александр Меженный:

И в 0:05 опять Саша окунается в трудовые будни.

Александр Воронище:

Да.