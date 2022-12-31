«Делать больше ошибок». Музыкант Александр Воронище о пожелании для себя в новом году

Александр Меженный, ведущий:
«Новое утро» на РТР-Беларусь. А какое же новое новогоднее утро без гитары? Гитара – это главное украшение новогоднего стола.
Александр Меженный, ведущий:
«Новое утро» на РТР-Беларусь. А какое же новое новогоднее утро без гитары? Гитара – это главное украшение новогоднего стола.
Александр Воронище, музыкант:
Подожди, Александр, какой же Новый год без балалайки?
Александр Меженный:
Мне все-таки кажется, что гитара на первом месте. Сколько во дворах песен спето.
Александр Воронище:
Ну давай что-нибудь!
Александр Меженный:
Не что-нибудь, а новогоднее.
Давайте выясним. Каким образом, Саша, традиционно встречаешь Новый год?
Александр Воронище:
Сначала (моя миссия) я радую народ, выступлю везде, всем настроение придам 31-го. А потом я всегда возвращаюсь в 23:55, забегаю домой, уже кладу на отдых балалайку. Бокальчик шампанского уже стоит, я жду эти куранты и отмечаю. И потом дальше.
Александр Меженный:
И в 0:05 опять Саша окунается в трудовые будни.
Александр Воронище:
Да.
Александр Меженный:
В общем, практически, как у каждого Саши.
Какие планы на 2023-й?
Александр Воронище:
Вперед, вперед, вперед. Делать больше ошибок, не повторять их дважды и жить своей мечтой.
Александр Меженный:
Делать больше ошибок – это замечательный тост.
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