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На прошлой неделе Земля теряла гравитацию?

17 августа 2026 12:47
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На прошлой неделе Земля теряла гравитацию?-0

На прошлой неделе в онлайн-пространстве начала распространяться информация о том, что в 12 августа Земля может потерять гравитацию на 7 секунд. Об этом сообщает BBC.

Явление связывали с активностью черных дыр. Некоторые пользователи соцсетей утверждали, что в связи с этим была разработана специальная программа американского космического агентства НАСА «Проект Якорь», в которую вложили 90 млрд долларов. Ее цель – предотвратить проблемы, которые вызовет на Земле потеря гравитации.

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Ученые назвали данную информацию теорией заговора. По их словам, если бы гравитация исчезла даже на короткий срок, Земля начала бы разрушаться. Ничто не смогло бы удержать на ней здания, людей, воду и воздух. Ущерб от падения всего, что имеется на планете, оказался бы очень серьезным.

Сообщения о том, что НАСА работает над каким-то проектом, связанным с гравитацией, космическое агентство назвало дезинформацией и фейковой новостью.

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Фото: pixabay.com

# Космос

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