Как изменился процесс обучения в БГАА? О новшествах рассказал первый замначальника военного факультета

Говорят, небо слабых не принимает, но как рождается этот стальной характер? Как детское увлечение и кружки авиамоделирования становятся мостом в большую государственную авиацию? Почему именно в этом году суверенная летная школа Беларуси совершила настоящий исторический прорыв? Об этом и не только поговорили в ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Там учат управлять беспилотниками! Рассказываем, как создавался военно-патриотический клуб «Сириус»
Екатерина Забенько, ведущая:
Скажите, пожалуйста, как в век цифры и беспилотных технологий меняется процесс обучения в Белорусской государственной академии авиации? Как он изменился за последние 10-15 лет?
Вячеслав Валежанин, первый заместитель начальника военного факультета Белорусской государственной академии авиации:
Кафедра беспилотных авиационных комплексов и боевого управления была создана только в 2012 году. За этот период подготовлено более 600 военнослужащих не только в интересах Вооруженных Сил, а для других силовых структур министерств и ведомств. В 2026 году был осуществлен набор четырех девушек беспилотников, которые будут обучаться точно так же наравне с ребятами. Надо сказать, что профессорско-преподавательский состав успешно выполняет эту задачу, которую нам предъявляет заказчик – это управление, применение и развитие беспилотных авиационных комплексов.
Мы плотно работаем с командованием ВВС и войск ПВО. Мы готовим не только беспилотных специалистов беспилотных авиационных комплексов. У нас в том числе подготовка осуществляется авиационно-технических специалистов, которые обеспечивают взлет, посадку и исправность самого воздушного судна. Что изменилось? Наши заказчики нам систематически представляют и обновляют нашу научно-методическую документацию, которую мы в процессе обучения даем нашим курсантам.
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