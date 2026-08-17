Как изменился процесс обучения в БГАА? О новшествах рассказал первый замначальника военного факультета

Говорят, небо слабых не принимает, но как рождается этот стальной характер? Как детское увлечение и кружки авиамоделирования становятся мостом в большую государственную авиацию? Почему именно в этом году суверенная летная школа Беларуси совершила настоящий исторический прорыв? Об этом и не только поговорили в ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Там учат управлять беспилотниками! Рассказываем, как создавался военно-патриотический клуб «Сириус»

Екатерина Забенько, ведущая:

Скажите, пожалуйста, как в век цифры и беспилотных технологий меняется процесс обучения в Белорусской государственной академии авиации? Как он изменился за последние 10-15 лет?