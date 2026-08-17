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Из-за чего дело пилота, посадившего самолет в поле под Новосибирском, вернулось в прокуратуру

17 августа 2026 11:12
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Из-за чего дело пилота, посадившего самолет в поле под Новосибирском, вернулось в прокуратуру-0

В сентябре 2023 года самолет Airbus A320 со 167 людьми на борту следовал из Сочи в Омск. Из-за отказа одной из гидросистем воздушное судно запросило посадку в Новосибирске, однако сесть там не позволили погодные условия. По решению командира Сергея Белова, самолет совершил аварийную посадку на пшеничном поле.

Как сообщает ТАСС, в ноябре прошлого года Центральный районный суд Омска вернул дело прокурору. В начале лета дело истребовал Верховный суд России и повторно направил его на рассмотрение в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Суд оставил в силе решение направить дело на дорасследование.

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Причина заключается в том, что в деле имеются непереведенные материалы на иностранном языке, а также отсутствует подтверждение суммы ущерба. Кроме этого, защита была против того, чтобы все пассажиры самолета были причислены к пострадавшим.

Следствие считает, что самолет мог сесть в Омске – техническое состояние это позволяло. Также указывается, что пилот неправильно рассчитал остаток топлива. Белов ходатайствовал о том, чтобы дело рассматривалось в Омске, поскольку там проживает большинство пассажиров указанного рейса.

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Фото: РИА Новости / Владимир Николаев

# происшествия # Россия

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