Лукашенко про Путина: «Вбить клин не получится. В 2020 году не он меня атаковал»

Беларусь удовлетворена результатами обсуждения с Россией создания единого газового рынка и условиями ценообразования на энергоносители на ближайшие три года. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внимание к встрече лидеров ожидаемо повышенное. В пресс-центре Дворца Независимости – около сотни представителей СМИ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы идем навстречу Российской Федерации в самую трудную минуту. Мы вдвоем – соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете. У нас только один спор: кто больше. Владимир Владимирович, говорит, что я. А я уже начинаю думать, что он. Ну приняли решение, что вместе, одинаково. Вот и все. А если кто-то думает нас сегодня разорвать, вбить клин – не получится. В 2020 году не он меня атаковал, вы видели тут по периметру, не Россия. Россия протянула нам руку. А нас оттуда долбали. Они чего хотели? Они хотели лишить нас и независимости, и суверенитета одновременно.