Если 2 января холодно, лето будет жарким. Какие ещё приметы расскажут о погоде на ближайший год?
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 2 января – Игнатьев день. Холод говорит о том, что лето будет жарким, а метель предвещает постоянные дожди, рассказали в программе «Плюс-минус». Каков Игнатьев день, такова и погода в августе, говорили наши предки. Иней на деревьях – снегопада в ближайшее время не будет. Птицы громко щебечут – к затяжным холодам.
3 января – Прокопьев день. Если солнце на заре красное, скоро будут метели. Снег порошит уже с утра – вся неделя будет снежной. Метель во второй половине дня – весна наступит поздно и будет холодной. А вот вечерний туман обещает потепление.
4 января православная церковь чтит память великомученицы Анастасии Узорешительницы. Считалось, какая погода 4 января, такая будет и в октябре. В реках понизился уровень воды – лето будет засушливым. Наблюдали за облаками: если они идут против ветра – скоро пойдет снег.
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5 января почитается память Федула Зимнего. Наши предки верили: каков день на Федула, таким будет и ноябрь: если ясно и морозно, то этот месяц выдастся теплым и солнечным. Дождь или мокрый снег обещают – ноябрь будет дождливым и холодным.
6 января – канун православного Рождества по юлианскому календарю. Если в сочельник тепло, весна будет холодная. Звездное небо обещает большой урожай ягод и гороха. А наоборот, беззвездное предвещает плохую погоду в ближайшие дни.
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