Если 2 января холодно, лето будет жарким. Какие ещё приметы расскажут о погоде на ближайший год?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 2 января – Игнатьев день. Холод говорит о том, что лето будет жарким, а метель предвещает постоянные дожди, рассказали в программе «Плюс-минус». Каков Игнатьев день, такова и погода в августе, говорили наши предки. Иней на деревьях – снегопада в ближайшее время не будет. Птицы громко щебечут – к затяжным холодам.

3 января – Прокопьев день. Если солнце на заре красное, скоро будут метели. Снег порошит уже с утра – вся неделя будет снежной. Метель во второй половине дня – весна наступит поздно и будет холодной. А вот вечерний туман обещает потепление.