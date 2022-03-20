«Начинай с этого, и не надо никого держать». Лукашенко об удачном моменте для АПК Беларуси
Новости Беларуси. Крепкая экономика – фундамент независимости, и для этого важен вклад каждого на своем рабочем месте и инициативность. В Витебской области Президент разбирался, почему агропромышленные объединения, предложенные в качестве той самой спасительной соломинки для АПК региона, так и остались на якоре, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Министр сельского хозяйства, к слову, в своем докладе озвучит данные по техническому оснащению Витебской области. За последнее время оно значительно усилилось, чем не достижение? Регион по некоторым позициям сильнее передового – брестского. Вот только результаты почему-то не такие. Так, может, дело не в оборудовании, а в тех, кто на нем работает или не работает. Президент в который раз акцентирует внимание на кадровом вопросе. Да, в современном мире все меньше людей хотят работать руками и на земле, но такие есть. Значит, ставку нужно делать на них.
Александр Лукашенко:
В интеграционных структурах в Глубоком создайте бригаду ветврачей, которые будут объезжать эти хозяйства и помогать. Создайте две-три группы и возьмите их под контроль. Заплатите им в конце концов, квартиру постройте им в Глубоком под обязательства, что они никуда не сбегут. Я понимаю, что некоторые сидят: что ты мне тут говоришь, у меня пять человек осталось. Даже если два, а ты – третий. Начинай с этого, и не надо никого там держать. Потому что момент такой. С одной стороны – тяжелейшая ситуация, душить нас будут вместе с Россией. Но с другой – для вас, аграриев, и тех, кто производит в сельхозтехнику, счастье.
Президент призывает правильно расставить приоритеты. Последние годы даже самым непонятливым продемонстрировали: рассчитывать стоит только на себя, особенно в вопросах безопасности и обеспечения базовых потребностей. Едва ли в критический момент кто-то позаботится о том, чтобы нас накормить, тем более бесплатно. В мире, где каждый преследует свою выгоду, стоит отложить наивные представления и задаться вопросом, что мы реально хотим, что для нас главное?
Лукашенко: война закончится в Украине. Они посеют ли ещё в этом году? Надо людей кормить, 40 миллионов. Подробности здесь.
Эти слова адресованы не только участникам совещания в Глубоком. Да и, по сути, в них не только об АПК. Сейчас нет ни времени, ни права на ошибку. Не только у Александра Лукашенко как у главы государства, не только у чиновников, но и у каждого, кто хочет жить в той Беларуси, к которой за годы независимости, привыкли. И как только осознание ответственности придет к каждому, может, и эффект от инициатив и вложений государства не заставит себя ждать? Совместными усилиями приумножать значительно проще.
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