«Начинай с этого, и не надо никого держать». Лукашенко об удачном моменте для АПК Беларуси

Новости Беларуси. Крепкая экономика – фундамент независимости, и для этого важен вклад каждого на своем рабочем месте и инициативность. В Витебской области Президент разбирался, почему агропромышленные объединения, предложенные в качестве той самой спасительной соломинки для АПК региона, так и остались на якоре, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Министр сельского хозяйства, к слову, в своем докладе озвучит данные по техническому оснащению Витебской области. За последнее время оно значительно усилилось, чем не достижение? Регион по некоторым позициям сильнее передового – брестского. Вот только результаты почему-то не такие. Так, может, дело не в оборудовании, а в тех, кто на нем работает или не работает. Президент в который раз акцентирует внимание на кадровом вопросе. Да, в современном мире все меньше людей хотят работать руками и на земле, но такие есть. Значит, ставку нужно делать на них.

Александр Лукашенко:

В интеграционных структурах в Глубоком создайте бригаду ветврачей, которые будут объезжать эти хозяйства и помогать. Создайте две-три группы и возьмите их под контроль. Заплатите им в конце концов, квартиру постройте им в Глубоком под обязательства, что они никуда не сбегут. Я понимаю, что некоторые сидят: что ты мне тут говоришь, у меня пять человек осталось. Даже если два, а ты – третий. Начинай с этого, и не надо никого там держать. Потому что момент такой. С одной стороны – тяжелейшая ситуация, душить нас будут вместе с Россией. Но с другой – для вас, аграриев, и тех, кто производит в сельхозтехнику, счастье.