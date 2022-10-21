Лукашенко: вот какая у нас мобилизация – позвали в военкомат, посмотрели – иди работай!

Новости Беларуси. Беларусь обеспечивает свою безопасность и не намерена закрывать границы. Об этом 21 октября заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы касались разных и, безусловно, важных тем. Так, учитывая скорость и методы распространения фейков, ожидаемо репортеры затронули один из них – информацию о якобы тайной мобилизации в стране.

В последнее время Генштаб украинской армии просто истерит по поводу того, что в Беларуси под видом армейских сборов якобы проводится тайная мобилизация. Цель – открытие второго фронта и атака непосредственно на Киев. Дичь, наверное, какая-то полная и безумие. Как бы вы на это ответили?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну что, мне очередной раз оправдываться, что никакой мобилизации нет? Ну пооправдываюсь я, вы услышите, доведете до них. Но будет этот эффект или нет? Думаю, нет. Пусть приведут хоть один пример, когда мы пригласили человека в военкомат, дали ему, грубо говоря, ружье и отправили в часть. Пусть приведут хоть один пример. Поставлена военным задача: через военкоматы отработать – первое – систему оповещения. Не всегда повесткой по старинке можно пригласить человека. Дальше: нашли его, пригласили в военкомат, уточнили, посмотрели на него – годится, не годится. Вот какая у нас мобилизация: позвали, посмотрели, измерили параметры, грубо говоря, иди работай! Какая здесь мобилизация?! Поэтому не обращайте внимание на этот вой. Мы сегодня никуда не собираемся идти. Генерал Хренин правильно и точно сказал: если вы не хотите с нами воевать, значит мы не будем, войны не будет. Полезут – ну вот, мы тренируемся.