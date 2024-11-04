Место Беларуси на геополитической арене – тезисы конференции по безопасности разобрали эксперты

Многоголосный рефрен о мире звучит из Минска. Какие глобальные тезисы с конференции по евразийской безопасности нашли отклик и на Востоке, и на Западе? О чем говорили с трибун и в кулуарах? И самое главное: к чему это все ведет? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудят влияние дипломатии на конфликты.

«Есть два варианта: третья мировая война либо мирная трансформация»

Вадим Боровик, депутат Мингорсовета, политолог:

Наша политика внешне является образцом для среднеевропейского государства. Понимая, что у нас открытая экономика, мы должны быть очень осторожны, очень порядочны в своих взаимоотношениях и должны уметь быть полезными. То, что мы делали в Минске сегодня, это большая польза для тех стран-участниц, которые прибыли. Потому что наша позиция идет с точки зрения плюс на плюс. Мы предлагаем мирную площадку, мы предлагаем консенсус и мы предлагаем найти выгоду, в том числе и для наших партнеров на Западе. И мы в Европе объясняем нашим партнерам, что им выгодно с нами торговать и жить в мире. А в Вашингтоне они должны заниматься собственными делами. А сегодня Россия должна уметь создавать там проблемы для того, чтобы они сосредоточились. Вот выборы, мы должны показать, что выборы там тоже могут иметь определенные последствия. Хотя мы заинтересованы в том, чтобы трансформация международной системы произошла мирно. Потому что есть два варианта: третья мировая война либо мирная трансформация. Вот Беларусь выступает за мирную трансформацию международной системы. Булавко: Запад пытается найти теряющиеся дивиденды от эскалации в Украине – получается слабо.

«Сегодня Республика Беларусь – это синоним слова мир»

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил:

Мы хотим, чтобы учли, прежде всего, наше мнение с точки зрения переговорного процесса, который должен быть. Но здесь, посмотрите, глава государства не сказал про Украину. Он тут сразу тонко потом перешел на что? На тактическое ядерное оружие. И вопрос того, как будут вестись переговоры, и мы понимаем, что мы будем вместе с Россией их вести, так как мы поддерживаем в рамках Союзного государства Российскую Федерацию, мы предлагаем вести переговоры на равных со всеми странами Запада. И у нас есть для этого серьезный аргумент. Мы выводим тактическое оружие, и вы выводите тактическое ядерное оружие. И, в принципе, я считаю, что глава государства четко обозначил при этом нашу позицию. Сегодня Республика Беларусь, не всякого сомнения – это синоним слова мир, слова безопасность. Ну, во-первых, Минские соглашения, потом целых три было раунда переговоров перед Стамбульскими соглашениями. Сегодня вопрос того, что посередине Европы стоит такой вот островок стабильности, но это, наверное, дорогого стоит, очень дорогого.

«Мы не просто островок безопасности, а локомотив безопасности»

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Беларусь не просто островок безопасности, а локомотив безопасности. И те посылы, которые были на этой конференции… Кирилл Казаков, СТВ:

Министр иностранных дел Венгрии выступает по-русски, это как жесткая пропаганда против европейского строя. Анатолий Булавко:

На мой взгляд, это просто дань уважения принимающей стороне. Вот в начале передачи мы говорили, где Молдова, где мы, где Грузия. А потому что мы суверенное государство, которое постепенно, несмотря на свою небольшую территорию, показывает свою роль в миротворческой деятельности. Да, разные взгляды, у кого-то основа экономика, у кого-то – безопасность, взгляды разные были высказаны на конференции. Но важен посыл нашего государства в том, что каждое мнение должно учитываться и уважаться, независимо от вероисповедания, национальности, принадлежности к каким-то партиям или движениям. Каждое мнение должно быть уважаемо, то же самое касается и экономики. Богодель: на конференцию в Минске приехали 45 стран – возрастает интерес к таким площадкам.

ШОС, БРИКС, конференция по безопасности в Минске говорят о важности Беларуси на мировой арене

Александр Тищенко, эксперт в сфере национальной безопасности:

У каждого мнения есть точки соприкосновения, их надо найти. Речь об этом и идет. Рассуждая дальше про хартию, она как бы об этом и звучит. Мы должны просто найти общие позиции и взгляды на ряд важных вещей. Но то, что сама конференция, наше членство в ШОС, наше партнерство в БРИКС – все эти мероприятия говорят о том, что Беларусь является важным игроком на международной арене. Мы и заявляем о своих интересах на переговорах между Россией и Украиной, мы интересы будем отстаивать тоже. Мы игроки. Не так, как Молдова, Украина, Армения, не клюшка, не шайба, а игрок. Поэтому мы в той команде, в пятерке, в десятке. Мы заявляем о своих правах в качестве игрока, а не инструмента.

«Пока только фактор военной силы что-то определяет»