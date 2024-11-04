Лазуткин: лет 10 назад разговоры о том, как мы будем с Ираном сотрудничать, были чем-то из области фантастики

Многоголосный рефрен о мире звучит из Минска. Какие глобальные тезисы с конференции по евразийской безопасности нашли отклик и на Востоке, и на Западе? О чем говорили с трибун и в кулуарах? И самое главное: к чему это все ведет? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили влияние дипломатии на конфликты.

Андрей Лазуткин, политолог:

Конечно, Президент дал очень много информации, которая обычно не выдается на конференциях такого уровня. Что это за информация? Допустим, контакты с американцами. Было сказано, что ведется некая переписка с каким-то американским чиновником о том, что давайте сделаем какую-то нормализацию, вы же верующие люди, то есть это, видимо, республиканцы, скорее всего. На что был получен ответ, что вы, белорусы, нас не интересуете, потому что вы можете вступить в конфликт в Украине, и только в этом плане к вам какой-то интерес. Не вступайте, иначе будет война. То есть они даже пока глубоко не вникают в наши какие-то локальные проблемы. Там своя пересменка, выборы и прочее. Но после американских выборов, конечно, весь мир бросится наводить какие-то мосты. Не важно, кто победит, но какая-то перезагрузка произойдет. По крайней мере, намеки на нее.

Президент намекал до еще вот этой конференции о том, что, например, в Йемен могут поставить береговые ракетные комплексы «Бастион». Это противокорабельное оружие. То есть если оно будет там, это шажок, чтобы перекрыть, например, Суэцкий канал. И если канал перекрывается, дальше у нас что остается в Евразии? Только сухопутный транзит, например. Да, а что это за транзит? Через Иран, через Каспий, коридор «Север-Юг». А там интересы Китая, Индии, Ирана того же самого. И если мы, скажем, делаем какую-то проблему в Йемене для американцев, то не зажгут ли нам потом конфликт еще и в Иране на Ближнем Востоке? То есть это все очень связано, причем не только разговорами о том, какие мы все молодцы и как мы никуда не вступили, ни в какой конфликт. Кроме этого, есть еще экономический интерес в плане транзита север – юг. И сегодня вот этот конгломерат стран, которые собрались, они имеют именно экономическую некую модель сотрудничества.

Иран – это ключик ко всей вот этой модели в Евразии. Потому что, как я еще помню, лет десять назад такие разговоры о том, как мы будем с Ираном сотрудничать, это было что-то из области фантастики. Это даже не прорабатывалось вообще. Сейчас ситуация абсолютно другая.