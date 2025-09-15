Международные теннисные федерации представили обновлённые рейтинги

Традиционно в понедельник международные теннисные федерации представили обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидерство среди женщин удерживает Арина Соболенко. Ее преимущество перед ближайшей преследовательницей – Игой Швентек из Польши – составляет без малого 3 тысячи 300 очков. Замыкает тройку сильнейших американка Коко Гауфф. Что касается других соотечественниц, то Александра Саснович с потерями – у нее минус четыре строчки и 130-я позиция, на столько же пунктов опустилась и Виктория Азаренко, теперь она 137-я в топе, у Ирина Шиманович небольшой прогресс и 169-е место. Кристина Дмитрук располагается на 263-й строке.

В мужском рейтинге лидер также не изменился – на вершине испанец Карлос Алькарас. Итальянский теннисист Янник Синнер – второй, представитель Германии Александр Зверев – третий. Следом идет легендарный Новак Джокович. Лучший из белорусов – Егор Герасимов. Он находится в шестой сотне планетарного топа.