Тренировки под открытым небом – Betera открыла спортивные площадки рядом со стадионом «Динамо»

Готовьтесь к тренировкам под открытым небом и участию в крутых городских лайфстайл-событиях. Рядом со стадионом «Динамо» открыли современную локацию с футбольным полем, баскетбольной площадкой и зоной воркаута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За проектом стоит компания «Betera» – бренд из Беларуси продолжает вкладываться в современную городскую инфраструктуру. Площадки возле главного стадиона страны открыты для массовой аудитории: помимо возможности сыграть в футбол и баскетбол, здесь будут проводить тренировки, мастер-классы и встречи со спортсменами.

Александр Бут-Гусаим, генеральный директор Национального олимпийского стадиона «Динамо»:

На стадионе теперь будет уникальная возможность играть и на синтетическом футбольном поле с искусственной травой, что даст возможность заниматься футболом мальчишкам, девчонкам, любителям круглогодично.

Михаил Герасимович, заместитель директора компании «Betera»:

Мы сделали акцент на мультифункциональность и отошли от привычных взглядов на спортивные площадки. Локация будет полезна не только для тех, кто приходит заниматься спортом или воркаутом, но и также это прекрасное место для того, чтобы провести время с друзьями.