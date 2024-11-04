Булавко: Запад пытается найти теряющиеся дивиденды от эскалации в Украине – получается слабо

Кирилл Казаков, СТВ: То, что мы предлагаем, мы предлагаем какой-то мирный диалог, консенсус. Но насколько вообще готов Запад пойти на это?

Многоголосный рефрен о мире звучит из Минска. Какие глобальные тезисы с конференции по евразийской безопасности нашли отклик и на Востоке, и на Западе? О чем говорили с трибун и в кулуарах? И самое главное: к чему это все ведет? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудят влияние дипломатии на конфликты.

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

По состоянию на сейчас однозначно можно сказать, что Запад пытается найти теряющиеся дивиденды от эскалации конфликта на той же Украине. Слабо это получается. Запад пытается что-то сделать с Африкой, откуда его, мягко говоря, просят. У Запада очень много проблем на сегодня, но это у руководства западных стран много проблем. Именно связанных с сохранением неоколониальной политики. Но мы должны все-таки отдавать себе отчет в том, что весь мир, мы очень много сегодня говорили, изоляция, не изоляция, ну вот даже наша конференция показала. А что такое изоляция? Может быть, все-таки Евросоюз находится в изоляции от других государств?

Кирилл Казаков:

То есть он себя точечками обложил, и все.

Анатолий Булавко:

Во времена холодной войны кто-нибудь вспомнит, где какие заборы строили вдоль государственной границы Советского Союза? Никто ничего не строил. А сейчас что получается? На фоне политики идет, скажем так, махровое набивание своих кошельков. Строим заборы, миллион туда, миллион сюда, а почему бы нет?

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