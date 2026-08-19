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Новости по тегу #Андрей Богодель

Республиканский проект «Пульс страны» собирает вопросы и мнения белорусов
19 августа 2026 17:09

Республиканский проект «Пульс страны» собирает вопросы и мнения белорусов

Открытые встречи в рамках проекта «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» прошли в Полоцке и Лиде
12 августа 2026 16:59

Открытые встречи в рамках проекта «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» прошли в Полоцке и Лиде

Проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» прошел в Борисове и Бобруйске
04 августа 2026 14:22

Проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» прошел в Борисове и Бобруйске

Богодель: действия НАТО подтверждают готовность нанести стратегическое поражение Беларуси и России до 2030-го
12 июля 2026 17:45

Богодель: действия НАТО подтверждают готовность нанести стратегическое поражение Беларуси и России до 2030-го

Крах империи или развод века? Куда катится Великобритания после Brexit – анонс «Мнения»
11 июля 2026 15:45

Крах империи или развод века? Куда катится Великобритания после Brexit – анонс «Мнения»

Холодный душ для Запада – мировые СМИ оценили совместную тренировку ядерных сил Беларуси и России
22 мая 2026 16:36

Холодный душ для Запада – мировые СМИ оценили совместную тренировку ядерных сил Беларуси и России

Спор фон дер Ляйен и Рютте – спектакль? Богодель о том, в чем был прав Лукашенко
26 апреля 2026 19:35

Спор фон дер Ляйен и Рютте – спектакль? Богодель о том, в чем был прав Лукашенко

Зачем НАТО нужны насекомые-киборги? Богодель о жуках-разведчиках
26 апреля 2026 19:10

Зачем НАТО нужны насекомые-киборги? Богодель о жуках-разведчиках

Конфликт на Ближнем Востоке. Как ситуация в мире влияет на Беларусь – разобрались эксперты
13 апреля 2026 18:46

Конфликт на Ближнем Востоке. Как ситуация в мире влияет на Беларусь – разобрались эксперты

Лукашенко – откровенно о роли России, планах США и ситуации с Ираном. Как прошла встреча с генсеком ОДКБ?
06 апреля 2026 18:02

Лукашенко – откровенно о роли России, планах США и ситуации с Ираном. Как прошла встреча с генсеком ОДКБ?

Это стоило головы Людовику XVI! Примеры из истории, когда цена лжи – человеческие жизни
05 апреля 2026 18:12

Это стоило головы Людовику XVI! Примеры из истории, когда цена лжи – человеческие жизни

«Можем говорить о дружбе между государствами»: Богодель о сотрудничестве Беларуси и КНДР
26 марта 2026 20:55

«Можем говорить о дружбе между государствами»: Богодель о сотрудничестве Беларуси и КНДР