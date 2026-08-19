Новости по тегу #Андрей Богодель

Республиканский информационно-просветительский проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» продолжает объединять белорусов.
«Пульс страны: факты, тренды, смыслы» объединяет людей и помогает вместе разобраться в острых темах.
Информационно-просветительский проект «Пульс страны: факты, тренды, смыслы» продолжает охватывать все больше регионов страны. Новый формат позволяет услышать белорусов, а также открыто и без прикрас ответить на самые острые вопросы.
Беларусь готова дать отпор любому, кто преступит наши красные линии, а это линии государственной границы.
Смотрите в это воскресенье, 12 июля, в 22:00 на «РТР-Беларусь».
Если коротко, капиталисты буквально в шоке.
«5 %, про которые мы говорим, – это все-таки деньги, которые должны в ближайшее время вложиться, как говорится, в вооружение стран Североатлантического альянса. Так потребовал Трамп, и давайте скажем, государства Евросоюза и государства НАТО с этим, в принципе, согласились».
«Понятно, что это какой-то либо фейк, либо просто, как говорится, стеб, если сказать по-молодежному».
Почему конфликт на Ближнем Востоке не такой уж и далекий и как все взаимосвязано? Откликаются ли геополитические афтершоки в Беларуси? И что рядом с нашими рубежами – глобальный фокус не сместился? Эксперты рассмотрели международный фактор.
Об эффективности ОДКБ 6 апреля шла речь на встрече Александра Лукашенко с генеральным секретарем Организации Таалатбеком Масадыковым. В этом контексте, конечно, прозвучал анализ мировой повестки.
Антон Синковец про информационную асфиксию: «Вам пытаются угодить, вас берегут от плохих новостей, и вы как бы удушаетесь, у вас нет информации, вы остаетесь без возможности принять нормальное, адекватное решение».
Ведь даже мы существуем в мире, в котором никто и внимания уже не обращает на международные соглашения, а уже взаимосвязь между лидерами начинает играть очень такую, знаете, важную роль.
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