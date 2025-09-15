Митинг памяти прошёл на месте концентрационного лагеря «Берёза-Картузская»

Мемориальную зону бывшего польского концлагеря «Береза-Картузская» предлагают объявить местом всебелорусской памяти жертв польской оккупации – с такой инициативой выступили объединенные патриотические силы Беларуси – общественные организации и политические партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У стен «лагеря смерти» собрались около полутысячи человек, в том числе участники масштабного автопробега. Они почтили память погибших. Митинг посвящен Дню народного единства. За 5 лет через казематы «Березы-Картузской» прошли, по разным сведениям, до 10 тысяч пленников из Западной Беларуси, Украины и центральной части Польши. Несогласие с политикой польских властей – едва ли не единственная причина для заточения. Условия были настолько невыносимыми, что заключенные или погибали, или лишались рассудка – вспоминал один из комендантов. Сегодня на месте концлагеря создали интерактивную музейную экспозицию, которая рассказывает жестокую правду истребления белорусов в 30-е годы, когда страна оказалась будто разорванной по-живому – на западную и восточную. Кристина Протосовицкая вспомнила страшные события.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Без суда, следствия и права на защиту. В концлагерь «Береза-Картузская» попадали за то, что сегодня мы называем любовью и преданностью к Родине – патриотизмом. А в 30-е годы польскими властями рассматривалось как тяжкое преступление. Территорию бывших царских казарм превратили в чудовищную пытку над человеческим духом. Формальным поводом для создания концлагеря в Березе-Картузской послужило убийство в Варшаве министра внутренних дел Польши украинским активистом. Уже через два дня распоряжение собственноручно подписывает президент Польши и еще 11 министров. Ключевым в документе являлось то, что отныне концлагерь становился серой зоной для законодательства, а его карателям развязывали руки.

Анна Тюшкевич, директор Березовского историко-краеведческого музея:

Вся система была направлена на то, чтобы довести человека до такого психологического, эмоционального состояния, чтобы он отказался от своих идей, принципов и стал лоялен к действующему режиму, так скажем, перевоспитался. Рассчитывали на то, что человек будет сломлен и откажется из-за страха, из-за того, что больше физически не сможет выполнять ту работу, которую выполнял. Не требовались доказательства. Оказаться в застенках можно было по одному слову недруга. Обжаловать решение невозможно, а срок пребывания хоть сперва и оговаривался – три месяца, но по факту не имел границ. В личных делах узников значится и 8 месяцев, и целый год. За пять лет через его стены прошли, по разным оценкам, до 80 тысяч пленников из Западной Беларуси, Украины и центральной части Польши. В их число попадали и женщины. Подробности смотрите в видео.