Митинг памяти прошёл на месте концентрационного лагеря «Берёза-Картузская»
Мемориальную зону бывшего польского концлагеря «Береза-Картузская» предлагают объявить местом всебелорусской памяти жертв польской оккупации – с такой инициативой выступили объединенные патриотические силы Беларуси – общественные организации и политические партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У стен «лагеря смерти» собрались около полутысячи человек, в том числе участники масштабного автопробега. Они почтили память погибших. Митинг посвящен Дню народного единства. За 5 лет через казематы «Березы-Картузской» прошли, по разным сведениям, до 10 тысяч пленников из Западной Беларуси, Украины и центральной части Польши.
Несогласие с политикой польских властей – едва ли не единственная причина для заточения. Условия были настолько невыносимыми, что заключенные или погибали, или лишались рассудка – вспоминал один из комендантов.
Сегодня на месте концлагеря создали интерактивную музейную экспозицию, которая рассказывает жестокую правду истребления белорусов в 30-е годы, когда страна оказалась будто разорванной по-живому – на западную и восточную.
Кристина Протосовицкая вспомнила страшные события.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Без суда, следствия и права на защиту. В концлагерь «Береза-Картузская» попадали за то, что сегодня мы называем любовью и преданностью к Родине – патриотизмом. А в 30-е годы польскими властями рассматривалось как тяжкое преступление. Территорию бывших царских казарм превратили в чудовищную пытку над человеческим духом.
Формальным поводом для создания концлагеря в Березе-Картузской послужило убийство в Варшаве министра внутренних дел Польши украинским активистом. Уже через два дня распоряжение собственноручно подписывает президент Польши и еще 11 министров. Ключевым в документе являлось то, что отныне концлагерь становился серой зоной для законодательства, а его карателям развязывали руки.
Анна Тюшкевич, директор Березовского историко-краеведческого музея:
Вся система была направлена на то, чтобы довести человека до такого психологического, эмоционального состояния, чтобы он отказался от своих идей, принципов и стал лоялен к действующему режиму, так скажем, перевоспитался. Рассчитывали на то, что человек будет сломлен и откажется из-за страха, из-за того, что больше физически не сможет выполнять ту работу, которую выполнял.
Не требовались доказательства. Оказаться в застенках можно было по одному слову недруга. Обжаловать решение невозможно, а срок пребывания хоть сперва и оговаривался – три месяца, но по факту не имел границ. В личных делах узников значится и 8 месяцев, и целый год. За пять лет через его стены прошли, по разным оценкам, до 80 тысяч пленников из Западной Беларуси, Украины и центральной части Польши. В их число попадали и женщины.
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Накануне Дня народного единства патриотические силы Беларуси финишируют у стен бывшего концлагеря, чтобы почтить память жертв польской оккупации на митинге и выступить с заявлением.
Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственного общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Мы должны помнить о жертвах, о тех страданиях, которые были принесены ради того, чтобы белорусский народ был единым. И для нас «Береза-Картузская» – это должно быть всебелорусское место памяти, как и те места, где осуществлялся геноцид в годы Великой Отечественной войны, во время немецкой оккупации. Потому что здесь созданный концлагерь создавался по тем же лекалам, по которым эсэсовцы создавали свои концентрационные лагеря уже на территории Третьего рейха.