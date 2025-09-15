Прямой эфир

В Хорватии продолжается чемпионат мира по борьбе

15 сентября 2025 19:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Хорватии продолжается чемпионат мира по борьбе – всего главный старт сезона собрал более 800 атлетов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». К сожалению, не все получилось у наших представителей вольного стиля.

Шанс на медаль сохранял Виталий Игнатович, однако в утешительном поединке он крупно уступил спортсмену из Кореи. Ислам Гусейнов и Александр Гуштын не смогли продвинуться дальше 1/8 финала – эта стадия оказалась непреодолимой для земляков. 15 сентября в розыгрыш наград вступили девушки. Надежда Буланая оступилась в квалификации и завершила выступление на планетарном форуме. Еще пять белорусок попробуют свои силы во вторник и среду. А завершат программу соревнований борцы греко-римского стиля, они начнут турнирный путь в четверг.

# Борьба

Другие новости рубрики

Все новости
Международные теннисные федерации представили обновлённые рейтинги
15 сентября 2025 19:50

Международные теннисные федерации представили обновлённые рейтинги

«Юность» одержала четвёртую победу в чемпионате Беларуси по хоккею
15 сентября 2025 12:06

«Юность» одержала четвёртую победу в чемпионате Беларуси по хоккею

«Минск» обыграл столичное «Динамо» в одном из матчей ЧБ по футболу
15 сентября 2025 12:05

«Минск» обыграл столичное «Динамо» в одном из матчей ЧБ по футболу