«Я согласен с позицией о том, что терроризм уже давно не то, что мы раньше называли терроризмом. Терроризм – это гибридная война».
Переговоры Александра Лукашенко и Мин Аун Хлайна открывают новую страницу в отношениях двух государств.
На площадке ток-шоу «По существу» обсудили острые вопросы с колес.
«Беларусь – она достаточно технологична и автономна с точки зрения возможностей и ресурсов».
21 мая Беларусь и Россия испытывали свои арсеналы. За учениями лично наблюдал Александр Лукашенко.
Если коротко, капиталисты буквально в шоке.
Историческая память и политика. Почему забвение обладает такой же разрушительной силой, как и война? И где в мире готовы снова наступать на одни и те же грабли?
А еще эксперт объяснил, почему Лукашенко – стратег с большой буквы.
«Раз борт Президента приземлился в Москве, значит, подготовка к заседанию Высшего госсовета глобально завершена. Время и место его проведения известны. Уже завтра Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут переговоры в Кремле».
На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разобрали международные треки с позиции Беларуси.
Несмотря на громкие и во многом реваншистские заявления, дела в Европе складываются иначе.
Мировая обстановка меняется. Теперь в планах жаркого континента занять более весомое место в геополитике! А еще восстановить историческую справедливость и призвать к ответу тех, кто долгие столетия проводил унизительную политику.
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