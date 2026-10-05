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Новости по тегу #Александр Тищенко

Тищенко про терроризм: это угроза новой войны, которую мы раньше не испытывали
05 октября 2026 17:45

Тищенко про терроризм: это угроза новой войны, которую мы раньше не испытывали

АПК, торговля, космос: Беларусь и Мьянма обозначили векторы взаимного интереса
22 августа 2026 16:47

АПК, торговля, космос: Беларусь и Мьянма обозначили векторы взаимного интереса

О безопасности пассажирских перевозок, ценах на туры и транспортных новеллах – собрали мнения экспертов
22 июня 2026 17:22

О безопасности пассажирских перевозок, ценах на туры и транспортных новеллах – собрали мнения экспертов

Беларусь шикарно вписалась в общий контекст ШОС – Тищенко
21 июня 2026 19:22

Беларусь шикарно вписалась в общий контекст ШОС – Тищенко

Учения ядерных сил: о чем намекает Минск и что показалось Западу – главное
24 мая 2026 16:50

Учения ядерных сил: о чем намекает Минск и что показалось Западу – главное

Холодный душ для Запада – мировые СМИ оценили совместную тренировку ядерных сил Беларуси и России
22 мая 2026 16:36

Холодный душ для Запада – мировые СМИ оценили совместную тренировку ядерных сил Беларуси и России

Историческая память – почему важно сохранять правду о прошлом? Эксперты обсудили
04 мая 2026 17:51

Историческая память – почему важно сохранять правду о прошлом? Эксперты обсудили

Тищенко предположил, что AliExpress выстроит логистику в районе Беларуси
13 апреля 2026 17:39

Тищенко предположил, что AliExpress выстроит логистику в районе Беларуси

Главное политическое событие года! Эксперты обсудили предстоящее заседание Высшего госсовета
25 февраля 2026 17:26

Главное политическое событие года! Эксперты обсудили предстоящее заседание Высшего госсовета

Геополитический шторм. К чему грядут перемены в системе международных отношений – разобрались в ток-шоу
19 января 2026 18:25

Геополитический шторм. К чему грядут перемены в системе международных отношений – разобрались в ток-шоу

Эксперты дали оценку увеличению военных бюджетов стран ЕС
10 декабря 2025 16:56

Эксперты дали оценку увеличению военных бюджетов стран ЕС

От отрубленных рук до миллиардных долгов! Почему колониализм в Африке живёт до сих пор и чем готова помочь Беларусь?
07 декабря 2025 19:57

От отрубленных рук до миллиардных долгов! Почему колониализм в Африке живёт до сих пор и чем готова помочь Беларусь?